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Futbol

Xabi Alonso apunta al Liverpool para ser sustituto de Arne Slot en verano

Xabi Alonso como entrenador | AP
Ramiro Pérez Vásquez 10:20 - 30 marzo 2026
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El neerlandés habría sentenciado su salida de los ‘Reds’

Liverpool está decidido en salir de la crisis en la que ha entrado con Arne Slot en el banquillo, por lo que la directiva de los ‘Reds’ tendrían en Xabi Alonso a su mejor sustituto; sin embargo, el entrenador no quiere asumir el cargo a mitad de temporada.

De acuerdo a Bild el extécnico del Real Madrid llegará en el verano, todo esto luego de la decisión de destituir al neerlandés tras la derrota ante Brighton de 1-2 que representó el décimo descalabro para el equipo dentro de la presente campaña en la Premier League.

La misma fuente señala que hay contacto directo entre ambas partes para que llegue al banquillo. Cabe mencionar, que en 2024 fue contactado para ser el entrenador; pero, Alonso frenó su llegada mientras militaba con el Bayer Leverkusen de Alemania.

Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Xabi Alonso tuvo mejor rendimiento con el Real Madrid pese al número de derrotas | MEXSPORT

¿Cuál es su pasado con Liverpool?

Xabi Alonso volvería a casa tras defender la camiseta "red" durante cinco años, desde el 2004 hasta el 2009, antes de partir hacia el Real Madrid. Durante esa etapa formó parte del famoso "Spanish Liverpool" liderado por Rafa Benítez, donde compartió vestuario con figuras como Fernando Torres y Pepe Reina. El donostiarra acumuló un total de 210 partidos y marcó 18 goles.

El propio entrenador reconoció en diversas ocasiones que su estancia en Anfield fue fundamental para su formación dentro del futbol de élite. "Me influyó mucho, estuve cinco años con Rafa Benítez y aprendí mucho de lo que es el nivel profesional", declaró el exmediocampista. Alonso asegura que los conceptos asimilados en aquella época le sirven hoy en día para gestionar sus planteles desde la zona técnica.

Xabi Alonso con Liverpool | AP

Su salida del Real Madrid, recientemente, coincide con la urgencia del Liverpool por encontrar un líder que conozca la identidad del club. La prensa europea especula que el estratega vería con buenos ojos volver a la que fue su casa para iniciar un nuevo proyecto. Su conocimiento del entorno y su estilo de juego ofensivo encajarían perfectamente con las necesidades actuales de la plantilla británica.

Mbappé habló sobre la salida de Xabi Alonso | AP

¿Cuáles fueron los números como DT en el Real Madrid?

Tras apenas siete meses al frente del Real Madrid, Xabi Alonso ha finalizado su etapa como director técnico del club blanco, con un balance que mezcló altibajos deportivos y resultados por debajo de las altas expectativas que generó su llegada, en junio de 2025, con un saldo final de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Alonso, quien firmó contrato hasta 2028 tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, se marchó luego de una derrota 3-2 ante el Barcelona en la Final de la Supercopa de España y con el equipo cuatro puntos por detrás en LaLiga y fue sustituido por Álvaro Arbeloa.

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