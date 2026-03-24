Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club

Salah festeja en un partido del Liverpool | AP
Salah festeja en un partido del Liverpool | AP
Associated Press (AP) 15:47 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada y cerrará una etapa de nueve años en Anfield en los que se estableció como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés.

Liverpool informó el martes que Salah, de 33 años, "llegó a un acuerdo" para dejar el equipo antes de que expirara su contrato. Añadió que el delantero egipcio manifestó su deseo de hacer este anuncio a los hinchas "a la mayor brevedad posible" y así "ofrecer transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que les tiene".

Salah, de 33 años, ha marcado 255 goles en 435 partidos con Liverpool, consagrándose dos veces campeón en la Premier y una ocasión en Champions League tras llegar procedente de la Roma en 2017.

Salah con el trofeo de la Premier League | AP
Salah con el trofeo de la Premier League | AP

"Lamentablemente, ha llegado el día", escribió Salah en una publicación en Instagram. "Quería empezar diciendo que nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad, esta gente pasarían a formar parte de mi vida", añadió. "Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicarlo con palabras a nadie que no forme parte de este club".

Salah había firmado una extensión de dos años al final de la temporada pasada, con lo que quedaba atado con Liverpool hasta 2027. Lo hizo tras ser el baluarte en la marcha del equipo hacia su título número 20 de la liga inglesa, con el que igualó el récord del Manchester United.

Salah en un partido del Liverpool | AP
Salah en un partido del Liverpool | AP

Sin embargo, su rendimiento declinó esta temporada y fue relegado durante una mala racha a finales del año pasado, tanto así que dijera a la prensa que el club "me ha echado a los leones".

"Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa", afirmó durante una entrevista improvisada.

Salah se reconcilió con el técnico Arne Slot, pero le ha costado recuperar el nivel que lo llevó a ser el máximo goleador de la Premier en cuatro ocasiones.

Salah en un partido del Liverpool | AP
Salah en un partido del Liverpool | AP

"Con mucho todavía por jugarse esta temporada, Salah está plenamente concentrado en intentar lograr el mejor cierre posible de la campaña para Liverpool", indicó el club. "Y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante en el año, cuando se despida de Anfield".

Salah se encuentra actualmente de baja por lesión.

Últimos videos
Lo Último
16:12 VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento
15:55 "Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
15:47 Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
15:46 ¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
15:42 ¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
15:42 Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
15:29 Filtran videos de estudiante con arma de guerra antes de matar a dos maestras en Michoacán
15:27 GOBIERNO de la CDMX se lava las manos con el ESTADIO BANORTE (antes Azteca)
15:24 ¡Rumores falsos! Cruz Azul apoya al Tri y cederá jugadores durante Liguilla previo al Mundial
15:23 José Ángel Bichir reaparece tras accidente por crisis de salud mental: así luce el actor hoy
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento
Contra
24/03/2026
VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Empelotados
24/03/2026
"Tienen que cerrar Palacio Nacional": Aficionados se burlan del penal fallado de Djuka comparándolo con Claudia Sheinbaum
Salah festeja en un partido del Liverpool | AP
Futbol
24/03/2026
Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada tras 9 años en el club
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
Futbol Nacional
24/03/2026
¡OFICIAL! AMÉRICA, CRUZ AZUL y ATLANTE al ESTADIO AZTECA
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Futbol
24/03/2026
¡Una fiesta mundial! Mikel Arriola lanza mensaje sobre el Mundial 2026: “Será el evento deportivo más grande en la historia”
Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports | MEXSPORT
Empelotados
24/03/2026
Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?