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Futbol

Antoine Griezmann se despide emotivamente del Atlético de Madrid: "Seguiré siendo rojo y blanco"

Griezmann durante un partido con Atlético de Madrid l AP
Jorge Armando Hernández 08:37 - 24 marzo 2026
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Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid después de meses de rumores e incertidumbre. El club colchonero por fin ha hecho oficial la salida del jugador francés a la MLS, concretamente con el Orlando City.

Griezmann siendo abrazado por sus compañeros en un partido en 2022 l X: @AntoGriezmann

Griezmann le dice adiós al equipo con el cual pasó una gran parte de su carrera futbolística. Primeramente, el delantero llegó al club rojiblanco procedente de la Real Sociedad en el 2014, tras esto tuvo un breve paso con el FC Barcelona en el año 2019 y luego regresó con los metropolitanos en agosto de 2021.

Como jugador del Atlético de Madrid se consolidó como máximo goleador histórico con el club colchonero. En su primera etapa con los rojiblancos logró ganar un triplete que conforman la Supercopa de España, Europa League y Supercopa de Europa. El francés completó 10 temporadas con los madrileños.

Antoine Griezmann en un calentamiento con Atlético de Madrid l AP

Tras hacerse oficial su salida a la MLS, Griezmann compartió un emotivo y profundo mensaje en sus redes sociales, destacando su carrera en el club y agradeciendo a todos quienes lo apoyaron y confiaron en él, entre compañeros, directiva y cuerpo técnico.

Destacó que no encuentra las palabras suficientes para expresar lo que siente ya que considera al club como su familia y hogar que lo acompañó desde hace 12 largo años. Compartiendo partidos, goles y una pasión que solo la gente del Atleti puede entender.

Las palabras de Antoine Griezmann dedicadas al Atlético de Madrid
Griezmann disputando un partido l AP

No es fácil expresar con palabras lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, goles, alegría y una pasión que solo quienes sentimos el Atleti podemos comprender de verdad. Mi presente seguirá siendo rojo y blanco

Con estas palabras, el futbolista francés Campeón del Mundo con su selección en 2018, deja una huella imborrable en el club rojiblanco en el cual se convirtió en un referente.

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