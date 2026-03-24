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Futbol

Oficial: Antoine Griezmann es nuevo jugador del Orlando City de la MLS

Antoine Griezmann anotó ante Tottenham l AP
Ramiro Pérez Vásquez 08:55 - 24 marzo 2026
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El francés ficha con contrato hasta la temporada 2028-29

Es oficial, Antoine Griezmann llega a la MLS para convertirse en nuevo jugador del Orlando City a partir de la próxima temporada con un contrato de dos años finalizando en la campaña 2027-2028 y con opción a extender a uno más con ‘Los Leones’.

El conjunto morado le dio la bienvenida a través de redes sociales acompañado de una imagen en su etapa como seleccionado francés y como jugador del Atlético de Madrid: Hemos fichado al ícono mundial del futbol y ganador del FIFAWorldCup AntoGriezmann procedente de Atleti”.

“Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia”, resalta el posteo en redes sociales. Por el momento Griezmann concluirá su campaña con el Atleti en donde siguen vivos dentro de los Cuartos de Final de la Champions League.

¿Se va del Atleti como leyenda?

Griezmann deja al Atlético de Madrid donde vivvió su segunda etapa, tras un efímero paso por el FC Barcelona, el francés que llegó por primera vez en la Temporada 2014-15 se ha adjudicado la etiqueta de goleador convirtiéndose en el máximo romperredes en la historia de los Colchoneros.

El francés, aún con partidos con los madrileños, contabiliza más de 200 anotaciones ‘El Principito’ ha superado a Luis Aragonés quien ostentaba el liderato en este rubro con 173 dianas. Más allá de los goles el delantero es el octavo futbolista con más partidos oficiales con un total de 442.

Griezmann celebra gol ante el Barcelona | AP
Griezmann celebra gol ante el Barcelona | AP

Mientras que, en el rubro de cosecha de títulos el habilidoso atacante suma una Europa League, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey, esta última conquistada con el equipo del FC Barcelona. Además de haber sido parte en dos ocasiones tercer lugar en votaciones por el Balón de Oro.

Griezmann en el Atlético de Madrid | AP

Una estrella más a la MLS

Con la llegada de Antoine Griezmann, la MLS continúa reforzando su atractivo con la llegada de figuras de talla mundial, y ahora sería el turno del Campeón del Mundo en Rusia 2018 con Francia, de probar suerte en el futbol estadounidense.

Antoine Griezmann apunta a llegar a la MLS ROTA | RÉCORD
Antoine Griezmann apunta a llegar a la MLS ROTA | RÉCORD

El francés podrá reencontrarse con Messi y Suárez, antiguos rivales y compañeros en su etapa en LaLiga, ahora en uno de los Clásicos más importantes de la MLS: El Clásico de Florida, sin olvidar de su excompañero ahora como rival Rodrigo de Paul, esto de confirmarse la permanencia del argentino en el Inter Miami.

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