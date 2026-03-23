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¡Bombazo en la MLS! Antoine Griezmann jugará en Orlando City
El mercado de fichajes vuelve a sacudirse con una noticia de alto impacto: Antoine Griezmann tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Orlando City SC de la MLS.
De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el francés llegará como agente libre en julio de 2026 tras finalizar su etapa con el Atlético de Madrid.
🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026
Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.
After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx
Viaje inminente y contrato en puerta
El acuerdo entre ambas partes ya está cerrado de palabra, luego de que una negociación previa en marzo no prosperara. Sin embargo, las conversaciones se reactivaron y ahora todo apunta a que el fichaje se concretará en verano.
Incluso, el delantero viajará esta misma semana a Estados Unidos, donde podría firmar su contrato con el club de la Major League Soccer.
Dos años y dorsal de estrella
El contrato que espera a Griezmann sería por dos temporadas, en un movimiento que lo convertiría en una de las grandes figuras de la MLS.
Además, el Orlando City SC ya tendría preparado el dorsal número 7 para el atacante, quien podría firmar oficialmente en los próximos días.
La MLS suma otra Campeón del Mundo
Con este movimiento, la MLS continúa reforzando su atractivo con la llegada de figuras de talla mundial, y ahora sería el turno de Griezmann de probar suerte en el futbol estadounidense.
El francés podrá reencontrarse con Messi y Suárez, antiguos rivales y compañeros en su etapa en LaLiga, ahora en uno de los Clásicos más importantes de la MLS: El Clásico de Florida.