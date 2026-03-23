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Futbol

¡Bombazo en la MLS! Antoine Griezmann jugará en Orlando City

Gol de Griezmann ante el Levante I @Atleti
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:34 - 22 marzo 2026
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Una nueva estrella para la MLS

El mercado de fichajes vuelve a sacudirse con una noticia de alto impacto: Antoine Griezmann tiene un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Orlando City SC de la MLS.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el francés llegará como agente libre en julio de 2026 tras finalizar su etapa con el Atlético de Madrid.

Viaje inminente y contrato en puerta

El acuerdo entre ambas partes ya está cerrado de palabra, luego de que una negociación previa en marzo no prosperara. Sin embargo, las conversaciones se reactivaron y ahora todo apunta a que el fichaje se concretará en verano.

Incluso, el delantero viajará esta misma semana a Estados Unidos, donde podría firmar su contrato con el club de la Major League Soccer.

Griezmann marcó el gol de la victoria | atleticodemadrid.com

Dos años y dorsal de estrella

El contrato que espera a Griezmann sería por dos temporadas, en un movimiento que lo convertiría en una de las grandes figuras de la MLS.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

Además, el Orlando City SC ya tendría preparado el dorsal número 7 para el atacante, quien podría firmar oficialmente en los próximos días.

Orlando City desplegó un Tifo en el partido ante Inter Miami | X @OrlandoCitySC
Orlando City desplegó un Tifo en el partido ante Inter Miami | X @OrlandoCitySC

La MLS suma otra Campeón del Mundo

Con este movimiento, la MLS continúa reforzando su atractivo con la llegada de figuras de talla mundial, y ahora sería el turno de Griezmann de probar suerte en el futbol estadounidense.

El francés podrá reencontrarse con Messi y Suárez, antiguos rivales y compañeros en su etapa en LaLiga, ahora en uno de los Clásicos más importantes de la MLS: El Clásico de Florida.

Semifinal entre Inter de Miami vs Orlando City I AP
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