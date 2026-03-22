"Diosa del Real, reina de Madrid": Así recibe el Bernabéu al Real Madrid antes del Derbi

Antes de comenzar el partido ante Atlético de Madrid, teniendo a ya muchos aficionados del Real Madrid abaratando las gradas del Santiago Bernabéu, hubo un detalle que llamó la atención, de entre muchos que siempre tienen los fanáticos con su equipo.

Tifo de la Dios de Cibeles, el equipo del Real Madrid posa para la foto l X: @realmadrid

En el fondo sur del estadio se desplegó un enorme tifo que tenía en el centro a la Diosa Cibeles, que es el lugar donde el conjunto merengue celebra los títulos obtenidos.

El tifo tenía a la Diosa en el mero centro de la imagen junto con los escudos del conjunto madrileño en ambos lados. Una escena que enaltecía a semejante deidad.

Para completar la obra, en la parte de abajo del tifo se alzó una pancarta con una leyenda que decía: "Diosa del Real, reina de Madrid". Todo esto junto a un movimiento de pequeñas banderas blancas que le daban una esencia única al momento.

Real Madrid vence agónicamente al Atlético de Madrid

Atlético de Madrid peleando un balón ante Real Madrid l AP

Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid, en un partido que tuvo mucho futbol y grandes momementos. El Derbi se lo llevó en esta oportunidad el equipo blanco.

Ademola Lookman adelantó a los rojiblancos con gol a minuto 33', después Vinicius Jr. puso el empate para el Real Madrid en el segundo tiempo al minuto 52' y poco después le siguió el uruguayo Federico Valverde que no se podía quedar sin anotar su tanto. Poco después, Valverde fue expulsado.

Vinicius Jr. celebra su gol l AP