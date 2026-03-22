Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid, con doblete de Vinicius, se impone al Atleti en el Derbi Madrileño

Vinicius catapulta triunfo en el Derbi Madrileño | AP
Ramiro Pérez Vásquez 16:10 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto blanco logró la remontada para sacar el triunfo 3-2

Real Madrid se quedó con los tres puntos en el Santiago Bernabéutras imponerse 3-2 al Atlético de Madrid en la Jornada 29 de la LaLiga y con ello seguir con el acecho sobre el FC Barcelona quien sigue liderando la tabla de clasificación con ventaja de 4 unidades.

Al minuto 2, Dani Carvajal sacaba un zapatazo y atrás reaccionaba Musso para evitar el gol en la primera de gran peligro. Federico Valverde estrellaba el esférico en la base del palo derecho de Lunin y el Atlético de Madrid se salvaba.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP
REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

¿Cómo se abrió el marcador? 

En el 33’ Ademola Lookman apareció dentro del área con la pierna derecha tras buena jugada del Atlético del Madrid con asistencia de Simeone con taquito incluido para dejar a su compañero frente al arco para definir el primero. 

Al 51’ llegaría la marcación de un penal tras falta de Hancko quien estiraba la pierna y derribaba a Brahim. Vinicius Junior no fallaba y anotaba desde el punto de penalti con la pierna derecha! Juan Musso se tiró al lado.

Vinicius celebrando en el Derbi Madrileño l AP

Tan solo minutos después Federico Valverde se encarriló sobre la puerta para definir con la pierna derecha y remontaba el marcador aprovechando la desconcentración defensiva en propio terreno de juego en la parte complementaria. 

Llegaba el empate a dos para los Colchoneros, Nahuel Molina batía al guardameta con derechazo, desde fuera del área, para mandarla al ángulo que se hace más espectacular con el vuelo de Lunin que nada puede hacer ante el cañonazo.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP
REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

Doblete de Vinicius 

Vinicius Junior mostraría su buen toque de esférico y batía al guardameta desde linderos del área con un derechazo para que el esférico terminara haciendo el efecto hacía dentro y ponerla pegada al poste izquierdo de Musso que se estira pero no alcanzaba.

Federico Valverde veía la tarjeta roja. Sus compañeros protestan por la decisión. Tras revisar la acción, el árbitro confirma su decisión de mostrar tarjeta. Finalmente, Julián Álvarez la estampaba en el palo tras un exquisito disparo, el argentino se quedaba cerca de empatar en el 81’.

Últimos videos
Lo Último
18:22 Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
18:18 Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
17:57 Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
17:50 ¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
17:47 ¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
17:40 Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
17:35 Boxeadora Isis Sio, de 19 años, en coma inducido tras brutal nocaut en California
17:15 Minnesota United de James Rodríguez suma un nuevo partido sin ganar
17:12 César Montes lanza mensaje tras gol con Lokomotiv: "gracias por el apoyo"
17:07 Matías Almeyda deja al Sevilla, indican reportes desde España
Tendencia
1
Contra VIDEO: pelea en concierto de Grupo Firme en Honduras
2
Futbol Botafogo anunció el despido de Martín Anselmi como DT del club: 'No vimos el progreso'
3
Contra Tinacos gratis en Edomex 2026: requisitos y cómo acceder al apoyo por escasez de agua
4
Futbol César Montes reaparece en el Lokomotiv con gol incluido
5
Futbol ¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
6
Empelotados Prensa regia se enfrasca con 'El Chuyón' tras victoria de Chivas
Te recomendamos
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Futbol
22/03/2026
Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Futbol
22/03/2026
Roma sigue en la pelea por la Champions: vence al Lecce en la Serie A con gol de Robinio Vaz
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
Contra
22/03/2026
Mhoni Vidente horóscopos del 23 al 27 de marzo qué le espera a cada signo
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
Futbol
22/03/2026
¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Futbol
22/03/2026
¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
22/03/2026
Hoy No Circula 23 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular