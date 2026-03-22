Real Madrid, con doblete de Vinicius, se impone al Atleti en el Derbi Madrileño

Real Madrid se quedó con los tres puntos en el Santiago Bernabéutras imponerse 3-2 al Atlético de Madrid en la Jornada 29 de la LaLiga y con ello seguir con el acecho sobre el FC Barcelona quien sigue liderando la tabla de clasificación con ventaja de 4 unidades.

Al minuto 2, Dani Carvajal sacaba un zapatazo y atrás reaccionaba Musso para evitar el gol en la primera de gran peligro. Federico Valverde estrellaba el esférico en la base del palo derecho de Lunin y el Atlético de Madrid se salvaba.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

¿Cómo se abrió el marcador?

En el 33’ Ademola Lookman apareció dentro del área con la pierna derecha tras buena jugada del Atlético del Madrid con asistencia de Simeone con taquito incluido para dejar a su compañero frente al arco para definir el primero.

Al 51’ llegaría la marcación de un penal tras falta de Hancko quien estiraba la pierna y derribaba a Brahim. Vinicius Junior no fallaba y anotaba desde el punto de penalti con la pierna derecha! Juan Musso se tiró al lado.

Vinicius celebrando en el Derbi Madrileño l AP

Tan solo minutos después Federico Valverde se encarriló sobre la puerta para definir con la pierna derecha y remontaba el marcador aprovechando la desconcentración defensiva en propio terreno de juego en la parte complementaria.

Llegaba el empate a dos para los Colchoneros, Nahuel Molina batía al guardameta con derechazo, desde fuera del área, para mandarla al ángulo que se hace más espectacular con el vuelo de Lunin que nada puede hacer ante el cañonazo.

REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

Doblete de Vinicius

Vinicius Junior mostraría su buen toque de esférico y batía al guardameta desde linderos del área con un derechazo para que el esférico terminara haciendo el efecto hacía dentro y ponerla pegada al poste izquierdo de Musso que se estira pero no alcanzaba.