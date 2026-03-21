Cholo Simeone se cae en elogios para Obed Vargas previo al Derbi contra el Real Madrid

En el preámbulo de uno de los juegos más importantes de la Jornada 29 de LaLiga, el técnico del Atlético de Madrid, destacó el trabajo de sus jugadores en la preparación para el partido contra el Real Madrid, pero lo que llamó la atención fueron los elogios del argentino hacia el mexicano, Obed Vargas.

Obed Vargas en su paso por Seattle | MexSport

¿Qué dijo Simeone?

Durante la conferencia de prensa del día previo al Derbi de Madrid, el técnico del cuadro Colchonero, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, aseguró que el mediocampista, Obed Vargas, es uno de sus jugadores a seguir por su trabajo dentro y fuera del terreno de juego.

"Muchas preguntas para el poco tiempo que llevo con él. Lo que sí veo es un chico muy educado, muy trabajador, muy respetuoso, humilde, muy avocado a querer mejorar. Todas esas son situaciones importantes para querer crecer", aseguró el Cholo.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Tras la participación de Obed la jornada pasado, durante la victoria del Atleti ante el Getafe, Simeone aseguró que actuaciones como la de aquel día son las que necesita el juvenil mexicano para sumar minutos en el primer equipos.

El otro día hizo un partido bueno, a mi criterio, de titular. Y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos y en los partidos que le toque participar para que cada día se adapte más a las diferencias más grandes que hay de dónde venía y dónde está", concluyó Simeone.

Obed Vargas celebrando gol del Atlético de Madrid | Grosby Group

El futuro de la Selección Mexicana

Obed Vargas es parte de la generación dorada de México Sub-20 que dio una digna participación en la Copa del Mundo de su categoría, pues no para menos que tras el torneo el jugador fue considerado para la selección mayor y llegó a España con el equipo rojiblanco.

Junto con Gilberto Mora, actual jugador de los Xolos de Tijuana, Vargas es uno de los referentes para el futuro del mediocampo la Selección Mexicana, además de contar con la oportunidad de explotar su carrera en un equipo grande de una de las mejores ligas del mundo.