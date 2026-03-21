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Futbol

Alisson Becker confirma lesión de gravedad: ¿Llega al Mundial?

Alisson Becker entonando su himno nacional l MEXSPORT
08:15 - 21 marzo 2026
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El portero del Liverpool anunció que se alejará un tiempo de las canchas debido a una lesión

Un temporada complicada para el conjunto de Liverpool, con más de 500 millones de dólares invertidos en fichajes, los resultados no han sido los más adeacuados a la inversión realizada. La Premier League es el principal fracaso de los 'Reds', en la presente campaña ya no tienen posibilidad de ganarla.

Alisson Becker en un calentamiento con Liverpool l X: @Alissonbecker

No solo el nivel futbolístico ha mermado al equipo, también las lesiones han frenado el avance del equipo inglés. Mohammed Salah y Joe Gomez tuvieron problemas físicos recientemente, otro jugadores como es el caso de Conor Bradley, Wataru Endo y Alexander Isak, que están en recuperación.

Por si no fuera poco, a la lista se suma un nuevo lesionado en la persona de Alisson Becker, el arquero brasileño anunció en sus redes sociales que estará fuera de las canchas por un tiempo debido a esta situación.

Alisson Becker atajando un balón en un partido con Brasil l MEXSPORT

El club inglés no ha especificado de que se trata la lesión, pero diversos reportes afirman que se trata de un tema muscular. Por este motivo, Becker no podrá estar en la meta del conjunto de Anfield cuandos se enfrente a Brighton.

Para la Fecha FIFA, el cancerbero carioca no podrá disputar los partidos con la selección de la 'Verde Amarela' en su gira por Estados Unidos, incluído un partido contra la Selección de Francia.

Debido a las recientes y continuas lesiones del guardameta brasileño ha tenido que ser reemplazado en varios partidos por Giorgi Mamardashvili. El arquero georgiano se unió al equipo en el verano de 2025.

¿Cuál es el plan del Liverpool con Alisson Becker?
Allison Becker con playera amarilla de Liverpool l X: @Alissonbecker

La prioridad del Liverpool será proteger la integridad de su arquero, así que, para lograr una correcta recuperación, tendrá que perderse el parón de FIFA y el partido ante Brighton. Se espera que Becker pueda regresar para disputar la UEFA Champions League ante PSG.

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