Liverpool aplasta a Galatasaray y avanza a los Cuartos de Final en Champions League

El Liverpool de Arne Slot no dejó espacio para las dudas en Anfield y firmó una contundente victoria ante el Galatasaray para asegurar su presencia en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

Tras un inicio de partido intenso donde la eliminatoria se encontraba abierta, los "Reds" impusieron su jerarquía con un fútbol dinámico y efectivo, superando la resistencia de un Uğurcan Çakır que, pese a la goleada, fue la figura del conjunto turco con intervenciones monumentales.

La cuenta se abrió al minuto 25 gracias a una acción de pizarra. Dominik Szoboszlai aprovechó un servicio preciso de Alexis Mac Allister desde el tiro de esquina para conectar un remate de primera con la pierna izquierda, venciendo la estirada de Çakır y empatando el global. El húngaro confirmó su gran momento en la competición europea, anotando su quinto gol en los últimos ocho compromisos de Champions.

Liverpool vence 4-1 a Galatasaray | AP

Antes de irse al descanso, el dramatismo se hizo presente cuando el colegiado señaló un penal a favor de los locales tras una falta sobre Szoboszlai. Mohamed Salah asumió la responsabilidad, pero se encontró con una respuesta heroica de Çakır, quien aguantó en el centro y repelió el disparo con el pie. A pesar de la falla, el asedio inglés no cesó, obligando al guardameta visitante a realizar una doble atajada milagrosa en el tiempo añadido de la primera mitad.

LA GOLEADA EN EL 2T

En el complemento, la resistencia del Galatasaray se desmoronó rápidamente. Al minuto 51, Hugo Ekitiké amplió la ventaja tras recibir un centro medido de Salah al segundo palo, definiendo con sutileza de pierna zurda. Solo dos minutos después, Ryan Gravenberch puso el tercero tras cazar un rebote dentro del área, capitalizando una jugada donde Salah ya había puesto en serios aprietos a la zaga otomana.

La sentencia definitiva llegó al minuto 62, tras una revisión del VAR que validó un auténtico golazo de Mohamed Salah. El "Faraón" se asoció de manera magistral con Florian Wirtz y terminó la jugada con un disparo colocado al palo largo, imposible para el arquero. Fue el premio justo para el egipcio, quien a pesar del penal errado, participó directamente en tres de las anotaciones de su equipo.

Mohamed Salah falló penal | AP

El estratega Okan Buruk intentó reaccionar moviendo sus piezas, dando entrada a figuras como Mauro Icardi y Noa Lang, pero el dominio de los locales fue absoluto. Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk neutralizaron cualquier intento de Victor Osimhen, quien pasó prácticamente desapercibido ante la sólida marca de la defensa inglesa. Alisson Becker tuvo una noche tranquila, interviniendo solo en momentos puntuales para mantener su arco en cero.

Con el marcador a favor, Slot aprovechó los minutos finales para rotar su plantilla, permitiendo el ingreso de jóvenes talentos como Rio Ngumoha y Trey Nyoni, además del regreso de Federico Chiesa. El Galatasaray, exhausto, se limitó a evitar una goleada mayor, bloqueando disparos en los últimos suspiros del encuentro mientras la afición en Anfield celebraba el pase a la siguiente ronda.

Liverpool avanza en la Champions League | AP

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