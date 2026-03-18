Barcelona aplasta al Newcastle Utd y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League

Al Barcelona se le complicó la primera parte ante el Newcastle Utd, pero con actuaciones formidables de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, superaron a los ingleses con una abultada diferencia y avanzan a los Cuartos de Final de la Champions League.

Ahora, están en espera de su próximo rival en la siguiente ronda, entre el Atlético de Madrid o Tottenham Hotspur.

Una primera parte de loca en el Camp Nou

El arranque del partido fue trepidante para ambas escuadras, una ida y vuelta de emociones sin parar. Primero fue Raphinha quien abrió el marcador con asistencia de Ferrín López al amanecer del partido. Aunque Elanga no tardó en descontar para los visitantes tras una marca endeble de la saga blaugrana.

El equipo de Hansi Flick siguió con su potente ofensiva y, 3 minutos después, Marc Bernal conseguía el tanto de la ventaja para los suyos, pero nuevamente, Elanga conseguía el empate momentáneo para el Newcastle.

Barcelona con gol de Marc Bernal, ya le gana al Newcastle l AP

Parecía que ambos equipos se irían al descanso con marcador 2 a 2, pero un penal sobre Raphinha en los últimos minutos que Lamine Yamal cambió por un gol ponía en ventaja a los azulgranas antes de irse al medio tiempo.

Lamine Yamal anota penal ante Newcastle | AP

Un Barcelona imparable en la segunda parte

La parte complementaria fue todo lo contrario al primer tiempo. El Barcelona salió con todo en busca de asegurar la eliminatoria. Primero fue un gol tempranero de Fermín López, seguido de un doblete de Robert Lewandowski. Esto aseguró una eliminatoria más a la bolsa de los azulgranas.

Barcelona ya golea al Newcastle l AP

Aunque no todo quedó ahí. Con un cuadro blaugrana lleno de cambios, Raphinha quiso sumar un gol más a su cuenta goleadora marcando su doblete de la noche; la eliminatoria iba 8 a 3 a favor del cuadro de Hansi Flick.

El marcador ya no se movió a favor de nadie más. El Barcelona, con una goleada de antología, supera al Newcastle en el Camp Nou. Aunque no todo fue color de rosa para los blaugranas, ya que Erick Garcia y Joan Garcia se fueron lesionados del encuentro.

Raphinha celebrando su gol ante el Newcastle l AP

¿Veremos una revancha ante el Atlético de Madrid?

Con el Barcelona ya esperando rival en los Cuartos de Final de la Champions League, solo es cuestión de esperar al Atlético de Madrid o al Tottenham Hotspur. Los Colchoneros van a su encuentro ante los ingleses con una importante ventaja, por lo que será casi un hecho ver un cruce entre españoles en la siguiente ronda.