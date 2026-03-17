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Futbol

Barcelona vs Newcastle: ¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de Octavos de Final de Champions League?

Barcelona recibe a Newcastle en la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:18 - 17 marzo 2026
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Los culés rescataron el empate con sufrimiento y polémica en la ida, por lo que ahora tratarán de fortalecerse en casa para avanzar a Cuartos de Final

Barcelona se enfrentará al Newcastle United en un crucial partido de la Champions League, con miras a clasificar a Cuartos de Final del torneo europeo. El encuentro tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, donde los aficionados catalanes esperan ver a su equipo avanzar a la siguiente fase de la competición continental, luego de un sufrido empate en la ida en el St. James Park.

Así llegan Barcelona y Newcastle al partido de Champions League

Los culés llega a este encuentro en un excelente momento de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. En su más reciente encuentro golearon a Sevilla con marcador 5-2 en LaLiga. Previo a ello fue el ya mencionado empate ante las Urracas, antes de lo cual sumaron victorias en liga contra Athletic Club (0-1) y Villarreal (4-1), además del triunfo 3-0 frente a Atlético de Madrid en la vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey.

Joan García despeja el balón en un tiro de esquina en el partido de Newcastle ante Barcelona | AP
Joan García despeja el balón en un tiro de esquina en el partido de Newcastle ante Barcelona | AP

No obstante, la victoria frente a los Colchoneros, los blaugranas quedaron eliminados del certamen copero y no podrán defender uno de sus títulos obtenidos el año pasado con Hansi Flick. Por lo que sería otro trágico resultado quedar fuera de la Champions, sobre todo después de que en la Temporada 2024-25 se quedaron a un paso de la Final.

Los 'Magpies', por su parte, derrotaron 0-1 a Chelsea a domicilio en su más reciente compromiso de la Premier League. Mientras que, además del empate a un gol en la ida contra Barça, cayeron ante Manchester City con marcador 1-3 en la FA Cup, y en liga vencieron 2-1 a Manchester United por 2:1 y perdieron 2-3 contra Everton.

Raphinha despeja el balón durante el partido entre Newcastle y Barcelona en la Champions League | AP
Raphinha despeja el balón durante el partido entre Newcastle y Barcelona en la Champions League | AP

¿Qué bajas tendrán los clubes para este partidos?

Barcelona afronta este partido con importantes bajas en su defensa. Andreas Christensen, Alejandro Balde y Jules Koundé están lesionados, lo que ha obligado a Flick a recomponer su línea defensiva. En el centro del campo, la ausencia de Frenkie de Jong es otro contratiempo significativo para los blaugranas, aunque la buena noticia es que Gavi ya regresó a la actividad el fin de semana.

Por parte del Newcastle, Eddie Howe no podrá contar con Bruno Guimaraes, pieza fundamental en el centro del campo, ni con los defensas Fabian Schaer y Emil Krafth. Además, hay dudas sobre la participación del joven Lewis Miley y de Joseph Willock, lo que podría mermar las opciones de rotación en el mediocampo de los ingleses. Anthony Gordon se perfila como la principal amenaza ofensiva de los visitantes.

¿Dónde y a qué hora ver el Barcelona vs Newcastle?

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

  • Horario: 11:45 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Spotify Camp Nou

  • Transmisión: Fox One y Fox+

Joelinton se enfrenta a Robert Lewandowski en el partido de Newcastle ante Barcelona en Champions League | AP
Joelinton se enfrenta a Robert Lewandowski en el partido de Newcastle ante Barcelona en Champions League | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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