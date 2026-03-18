Atlético de Madrid cae en su visita a Tottenham, pero evita remontada y va contra Barcelona en Champions League

Hubo goles, pero no milagros. Tottenham se impuso en casa en el partido de vuelta de Octavos de Final de la Champions League, pero no pudo remontar ante Atlético de Madrid, que selló su pase a Cuartos de Final. El equipo de Diego Simeone sufrió y mostró carencias defensivas que deberá mejorar si quiere seguir avanzando, ya que en la siguiente ronda se enfrentará a Barcelona.

El tanto de Randal Kolo Muani a la media hora de juego mantuvo con vida a los Spurs. No obstante, un segundo tiempo de ida y vuelta, con dos goles por parte de cada bando, terminaron por liquidar una eliminatoria en la cual los errores en el partido de ida le costaron caro al equipo de la Premier League, que se hunde cada vez más en una catastrófica temporada sin Champions, ni Copas inglesas y el borde del descenso en liga

Intenso segundo tiempo en el Tottenham Stadium

El segundo tiempo tuvo un inicio intenso y en menos de cinco minutos el marcador se movió dos veces, del empate de los Colchoneros a la nueva ventaja de los Spurs. Apenas a los dos minutos de reanudadas las acciones, Ademol Lookman se escapó por izquierda y, una vez dentro del área, cedió para Julián Álvarez, quien controló de espaldas al arco y en la media vuelta definió con un disparo inatajable para Guglielmo Vicario.

Randal Kolo Muani celebra su gol en el partido de Tottenham contra Atlético de Madrid | AP

A pesar de los reclamos de los ingleses, por una aparente falta en la recuperación del esférico por parte de los rojiblancos, el VAR dio por válido el gol al minuto 50, tras lo cual la respuesta de Tottenham fue inmediata. Después de ganar el balón en medio campo, Archie Gray condujo el esférico y cedió para Xavi Simons, quien desde fuera del área sacó un disparo colocado para recuperar la ventaja 2-1.

Tras el 2-1, los dirigidos por Igor Tudor mantuvieron la intensidad al ataque, pero -al igual que en el primer tiempo- no pudieron vencer a Juan Musso, que tuvo un par de buenas intervenciones. Gracias a a ello, Atlético mantuvo la ventaja de dos goles en el marcador global y al minuto 75, David Hancko empató el juego nuevamente con un remate a primer poste en tiro de esquina. Aunque Simons firmó el doblete por la vía del penal al 90', ya no fue posible la remontada.

David Hancko celebra en el partido de Atlético de Madrid contra Tottenham | AP

Juan Musso, la figura de Atlético contra Tottenham

A pesar de que los dirigidos por Diego Simeone supieron recuperarse ante la desventaja en dos ocasiones, la actuación del guardameta argentino fue fundamental en el empate de este miércoles en el Tottenham Stadium. Después de un primer gol anulado al Atlético por fuera de lugar, apenas al minuto 6, Musso bloqueó en dos ocasiones el disparo de Mathys Tel, que apareció solo en el área al 25' y al 35'.

Dichas intervenciones permitieron que los españoles se fueran al descanso solo con un gol de desventaja en el partido. Mientras que en la segunda mitad, cuando el marcador ya estaba 2-1, al minuto 59, Pedro Porro puso a prueba a Musso, quien detuvo con una mano el disparo y le negó el gol de la esperanza a los londinenses. Aunque no pudo hacer nada en el penal, se consolidó como una figura de la eliminatoria.

Juan Musso detiene el disparo de Mathys Tel en el partido de Tottenham contra Atlético de Madrid | AP

¿Cuándo jugarán Barcelona y Atlético de Madrid los Cuartos de Final?

Las fechas oficiales de los partidos se confirmarán en próximos días, pero está previsto que los juegos de ida se disputen entre el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que los de vuelta serían el martes 14 y miércoles 15. En el caso de la serie del Barcá contra los Colchoneros, el primer partido se jugará en el Estadio Metropolitano, mientras que el segundo será en el Estadio Camp Nou.