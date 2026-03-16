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Empelotados

"Soy un socio del Atleti": Glutamato Ye-Yé y uno de los primeros himnos colchoneros

Glutamato Ye-Yé, banda por excelencia de la Movida Madrileña | @alta_fidelidad
Emiliano Arias Pacheco 20:19 - 15 marzo 2026
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Iñaki Glutamato falleció hace casi un año, pero su amor por el Atlético de Madrid perdurará por siempre

La Movida Madrileña fue uno de los movimientos más importantes de la música y la cultura contemporánea, principalmente en España. Uno de los grupos que, aunque no tuvo un éxito masivo como Radio Futura o b, sí se convirtió en un clásico de culto: Glutamato Ye-Yé.

La banda liderada por el carismático y cómico Iñaki Glutamato tuvo varios éxitos en su haber, sin embargo, uno de sus himnos deportivos aún perdura en las gradas de los recintos españoles. "Soy un socio del Atleti" se convirtió en una de las canciones por excelencia del Atlético de Madrid, equipo del cual Iñaki era hincha.

Glutamato Ye-Yé | @EstebanNavarroS

La canción es una oda llena de referencias a la cultura colchonera y a la Movida misma, que trata sobre un futbolista rojiblanco que no fue convocado por la Selección Española de 1987, en ese entonces dirigida por Miguel Muñoz. El entrenador español es la primera gran alusión al futbol, pero la obra llega al clímax con la mención del legendario Luis Aragonés.

"En su cartera encontraron, una carta y un retrato de Luis Aragonés", dice una de las estrofas de la obra de Glutamato Ye-Yé. La canción habla particularmente de un jugador que, a pesar de lo famosa que es en Madrid, se desconoce la identidad del futbolista.

¿Qué tomó como referencia Iñaki Glutamato para "Soy un socio del Atleti"?

Para hacer la canción, la banda madrileña tomó como inspiración el Himno de La Legión, una de las obras más reconocidas en la música ibérica. La obra de Glutamato Ye-Yé define a la perfección lo que es ser aficionado al Atlético de Madrid, hasta el punto de comparar el abrazo en lazo estrecho de un hincha con su bandera con el de un legionario con la muerte.

¿Qué pasó con Glutamato Ye-Yé?

La banda estuvo activa de 1979 a 1987, pero tuvieron una breve reunión en 2009. Gran parte de su éxito fue por sus letras llenas de originalidad y una prosa fluida, aunque también por la energía escénica de Iñaki. 

Sin embargo, para la mala fortuna de los aficionados a la banda y a la música, Iñaki Glutamato falleció el pasado 10 de mayo de 2025. Ramón Recio, Manuel Patacho Recio y Alberto Haro también formaron parte del grupo.

Glutamato Ye-Yé | @julioruizllore1
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