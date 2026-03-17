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Futbol

¿Se queda? Julián Álvarez lanza 'guiño' acerca de su futuro en el Atlético de Madrid

'La Araña' Álvarez podría quedarse en el Atlético de Madrid por muchos años más | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:10 - 17 marzo 2026
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'La Araña' podría seguir jugando con el cuadro colchonero muchos años en el futuro, sus propias declaraciones así lo indican

Los rumores más recientes en torno al argentino Julián Álvarez lo han colocado fuera del Atlético de Madrid en equipos como el Barcelona, o bien, de regreso en la Premier League para jugar con el Arsenal; sin embargo, todo sigue en el aire, pues aún no hay nada claro con respecto a su futuro.

Recientemente, unas palabras que ha dado el jugador argentino han llenado de ilusión a la afición colchonera con que se pueda quedar por mucho más tiempo, pues el jugador cordobés así lo quiere.

Julián Álvarez festejando una victoria a los Colchoneros | X: @Atleti

¿Julián será leyenda en el Atleti?

En una dinámica reciente para la Champions League, le preguntaron a Julián como se ve dentro de diez años, pero su respuesta sorprendió bastante, pues no dejó fuera los planes de quedarse en el Atlético de Madrid para emular lo que han conseguido algunos de sus compañeros más longevos.

En 2035 voy a tener 35 años, creo que con un rol un poco más veterano, como son hoy en día Oblak, Koke, Griezmann, después de tanta experiencia. Me veo reflejando un poco en ellos, de cumplir ese rol de capitán, de líder de grupo. Ser un ejemplo para todos

Julián Álvarez cumplirá 100 partidos con el Atleti | AP

Todo esto se da en medio de los recientes rumores de una posible salida, pero 'La Araña' se mantiene firme en seguir con su equipo y convertirse en una de las leyendas recientes de la historia del club.

Además, con el partido que se jugará este miércoles en contra del Tottenham en la vuelta de los Octavos de Champions League, Álvarez cumplirá 100 partidos con la camiseta rojiblanca. En el duelo de Ida, el argentino marcó un doblete para aportar a la goleada conseguida por 5-2 en el Riyadh Metropolitano.

El futuro de 'La Araña'

A tan solo unos meses de que termine la temporada 2025-2026 y muy cerca del inicio del Mundial, Julián Álvarez ha sido pretendido por varios equipos, pues el ex de River Plate ya tuvo su paso por la Premier League en el Manchester City y actualmente en LaLiga con el Atlético de Madrid; sin embargo, podría sumar si tercer equipo en Europa, aunque dentro de las mismas ligas.

Uno de los equipos con los que se ha ligado al argentino es el Barcelona, pero él mismo ha dado declaraciones que no dejan totalmente claro lo que podría pasar.

Julián Álvarez marcó doblete en la victoria del Atlético de Madrid| AP

Yo que sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá. Me hacés una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá. Nunca dije nada ni hablé mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz
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