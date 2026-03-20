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Futbol

Galatasaray emprenderá acciones legales contra el Liverpool por la lesión de Noa Lang

Noa Lang fue retirado en camilla tras su percance en el parido entre Liverpool y Galatasaray | AP
Noa Lang fue retirado en camilla tras su percance en el parido entre Liverpool y Galatasaray | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:59 - 19 marzo 2026
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El equipo turco busca una indemnización por lo ocurrido con el futbolista neerlandés, quien requirió cirugía

La derrota 4-0 de Galatasaray en su visita a Liverpool en los Octavos de Final de la Champions League supuso un duro golpe para el equipo turco, que ganó la ida 1-0 y no pudo mantener la ventaja. Por si fuera poco, el equipo turco sufrió la baja de Noa Lang por una espeluznante lesión en la mano.

Ante esta situación, la directiva de Galatasaray ya está revisando el caso con sus abogados para proceder legamente en contra del equipo inglés. Corresponderá a la UEFA determinar si fue un desafortunado accidente o si la valla representaba un riesgo para los jugadores.

Noa Lang recibe atención médica tras su lesión en el partido entre Liverpool y Galatasaray | AP
Noa Lang recibe atención médica tras su lesión en el partido entre Liverpool y Galatasaray | AP

¿Qué le pasó a Noa Lang en el partido de Champions League?

La proximidad entre las gradas y el campo de juego suele ser un elemento que intensifica la atmósfera en los estadios, pero también conlleva riesgos. Un claro ejemplo fue lo que ocurrió este miércoles en Anfield, cuando el delantero de 26 años chocó contra la valla y requirió un traslado inmediato al hospital.

En la recta final del encuentro, Noa Lang perdió el equilibrio y, en la caída, su dedo pulgar quedó enganchado en una de las vallas publicitarias que rodean el césped. Las muestras de dolor del jugador fueron inmediatas, lo que provocó la rápida intervención de los servicios médicos.

Tanto sus compañeros como sus rivales mostraron preocupación, ya que el neerlandés requirió oxígeno y fue retirado en camilla y trasladado de urgencia a un centro hospitalario. Lang se sometió a cirugía este jueves, la cual se realizó con éxito. "¡La cirugía salió bien! Gracias por todos los mensajes", escribió.

Galatasaray buscará compensación

Tras la eliminación de la competición, Galatasaray anunció que buscará una compensación por lo sucedido. Eray Yazga, director deportivo del club, fue quien lo confirmó en declaraciones a HTSpor. "Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido".

Jugadores de Liverpool atienden a Noa Lang en el partido contra Galatasaray | AP
Jugadores de Liverpool atienden a Noa Lang en el partido contra Galatasaray | AP

"Ellos también iniciaron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido. Estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA", detalló el directivo del conjunto turco.

En caso de que la UEFA determine que los Reds tienen responsabilidad, el club británico podría enfrentarse a una sanción y los turcos recibir una compensación económica. Todo dependerá de los resultados de la investigación realizada por el organismo europeo.

Oficiales revisan las vallas publicitarias de Anfield tras el partido de Liverpool contra Galatasaray | AP
Oficiales revisan las vallas publicitarias de Anfield tras el partido de Liverpool contra Galatasaray | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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