El cómico "patinazo" de Igor Tudor: No todo calvo en Anfield es Arne Slot
El partido entre el Liverpool y el Tottenham Hotspur en Anfield terminó en empate 1 a 1, pero el encuentro también estuvo marcado por una curiosa escena antes del inicio, en la que el entrenador del equipo londinense, Igor Tudor, se equivocó al saludar al cuerpo técnico rival.
El técnico croata, antes de saltar al campo, intentó estrechar la mano del entrenador del Liverpool, Arne Slot, pero pronto se dio cuenta de que se había acercado a la persona equivocada.
Debido a su parecido físico, principalmente al hecho de que ambos son calvos, Tudor confundió a un miembro del cuerpo técnico con el entrenador neerlandés. La incómoda situación no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde el vídeo generó numerosos comentarios.
Igor Tudor thought this random bald man was Slot 😭😭😭 pic.twitter.com/Dw7ZuyGLst— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 15, 2026
Desarrollo del partido
El Liverpool se adelantó en el minuto 16 cuando Dominik Szoboszlai marcó de falta directa, manteniendo el equipo local una ventaja mínima durante mucho tiempo.
Sin embargo, el Tottenham logró evitar la derrota en los últimos compases del partido. Richarlison, en el minuto 90, anotó el 1-1, rescatando un valioso punto para el equipo londinense.
Tras esta jornada, el Liverpool se sitúa en la quinta posición con 51 puntos, dos menos que el Aston Villa. Mientras tanto, el Tottenham suma 30 puntos y ocupa el decimosexto puesto en la tabla, con una mínima ventaja sobre el West Ham United, el primer equipo en zona de descenso.
El futuro de Tudor en Tottenham
Tudor llegó al club como solución temporal con la misión de estabilizar al equipo, pero los resultados hasta ahora no han mejorado la situación, lo que ha provocado que se especule cada vez más sobre su futuro en el banquillo de los Spurs.
Te puede interesar