Empelotados

El cómico "patinazo" de Igor Tudor: No todo calvo en Anfield es Arne Slot

Igor Tudor en el partido Liverpool vs. Tottenham Hotspur
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:00 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido entre el Liverpool y el Tottenham en Anfield terminó en empate 1 a 1

El partido entre el Liverpool y el Tottenham Hotspur en Anfield terminó en empate 1 a 1, pero el encuentro también estuvo marcado por una curiosa escena antes del inicio, en la que el entrenador del equipo londinense, Igor Tudor, se equivocó al saludar al cuerpo técnico rival.

El técnico croata, antes de saltar al campo, intentó estrechar la mano del entrenador del Liverpool, Arne Slot, pero pronto se dio cuenta de que se había acercado a la persona equivocada.

Debido a su parecido físico, principalmente al hecho de que ambos son calvos, Tudor confundió a un miembro del cuerpo técnico con el entrenador neerlandés. La incómoda situación no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde el vídeo generó numerosos comentarios.

Ander Slot en el Liverpool vs. Tottenham Hotspur, compromiso de la Premier League | AP

Desarrollo del partido

El Liverpool se adelantó en el minuto 16 cuando Dominik Szoboszlai marcó de falta directa, manteniendo el equipo local una ventaja mínima durante mucho tiempo.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, compromiso de la Premier League | AP

Sin embargo, el Tottenham logró evitar la derrota en los últimos compases del partido. Richarlison, en el minuto 90, anotó el 1-1, rescatando un valioso punto para el equipo londinense.

Tras esta jornada, el Liverpool se sitúa en la quinta posición con 51 puntos, dos menos que el Aston Villa. Mientras tanto, el Tottenham suma 30 puntos y ocupa el decimosexto puesto en la tabla, con una mínima ventaja sobre el West Ham United, el primer equipo en zona de descenso.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur, compromiso de la Premier League | AP

El futuro de Tudor en Tottenham

Tudor llegó al club como solución temporal con la misión de estabilizar al equipo, pero los resultados hasta ahora no han mejorado la situación, lo que ha provocado que se especule cada vez más sobre su futuro en el banquillo de los Spurs.

Richarlison en el Liverpool vs. Tottenham Hotspur, compromiso de la Premier League | AP

Tabla de la Premier League
