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Futbol

“Todo salió bien en la cirugía”: Noa Lang tranquiliza tras fuerte lesión sufrida en el juego de Champions League ante el Liverpool

Noa Lang saliendo de la cirugía l Captura de Pantalla
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:28 - 19 marzo 2026
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Tranquilidad en el mundo del futbol

El futbolista del Galatasaray Noa Lang envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores luego de someterse a una cirugía tras sufrir una dura lesión en el dedo que sufrió en el juego de Octavos de Final de la Champions League ante el Liverpool en Anfield.

A través de redes sociales, el atacante compartió una imagen desde el hospital junto a un breve pero emotivo mensaje:

Todo salió bien en la cirugía. Gracias por todos sus mensajes

Fiel hasta el quirófano

Más allá de la intervención, lo que más llamó la atención fue el detalle que rápidamente se volvió viral: Lang portaba la playera del Galatasaray incluso dentro del quirófano, demostrando su compromiso y conexión con el equipo en todo momento.

Galatasaray golea a la Juventus l AP

La imagen generó una ola de reacciones entre aficionados, quienes destacaron el gesto del jugador en uno de los momentos más complicados de su carrera reciente.

Noa Lang del Galatasaray l AP

A la espera de su regreso

Por ahora, no se ha dado a conocer el tiempo exacto que Noa Lang estará fuera de actividad, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.

Lo cierto es que, tras el éxito de la cirugía, el neerlandés ya comienza el camino de recuperación con el objetivo de volver cuanto antes a las canchas.

Noa Lang en el partido ante Liverpool l AP
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