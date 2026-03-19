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“Todo salió bien en la cirugía”: Noa Lang tranquiliza tras fuerte lesión sufrida en el juego de Champions League ante el Liverpool
El futbolista del Galatasaray Noa Lang envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores luego de someterse a una cirugía tras sufrir una dura lesión en el dedo que sufrió en el juego de Octavos de Final de la Champions League ante el Liverpool en Anfield.
A través de redes sociales, el atacante compartió una imagen desde el hospital junto a un breve pero emotivo mensaje:
Todo salió bien en la cirugía. Gracias por todos sus mensajes
Fiel hasta el quirófano
Más allá de la intervención, lo que más llamó la atención fue el detalle que rápidamente se volvió viral: Lang portaba la playera del Galatasaray incluso dentro del quirófano, demostrando su compromiso y conexión con el equipo en todo momento.
La imagen generó una ola de reacciones entre aficionados, quienes destacaron el gesto del jugador en uno de los momentos más complicados de su carrera reciente.
A la espera de su regreso
Por ahora, no se ha dado a conocer el tiempo exacto que Noa Lang estará fuera de actividad, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.
Lo cierto es que, tras el éxito de la cirugía, el neerlandés ya comienza el camino de recuperación con el objetivo de volver cuanto antes a las canchas.
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