Futbol

¡Pega primero! Galatasaray vence al Liverpool en la Ida de Octavos de Final de Champions League

Galatasaray vence al Liverpool l AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 13:46 - 10 marzo 2026
Los Reds no fueron capaces de reaccionar al gol tempranero de los locales

Pesó la localía. En el duelo de Ida de los Octavos de Final de Champions League, Galatasaray superó al Liverpool en Turquía con un resultado de 1-0. Los Reds salieron desconectados a la cancha del Rams Park y mostraron deficiencias durante todo el encuentro.

Es la segunda vez en la temporada que Galatasaray y Liverpool se ven las caras, primero en la Jornada 2 de la Fase de Liga, cuando el conjunto turco también se llevó la victoria por 1-0.

Liverpool se va con la desventaja ante Galatasaray l AP

¿Cómo fue la victoria del Galatasaray sobre el Liverpool?

Mario Lemina se encargó de darle el triunfo al Galatasaray, con un gol de cabeza al minuto 7. A pesar de que Liverpool inició con una buena propuesta, los locales aprovecharon una desconcentración para adelantarse desde temprano.

Los Reds no mostraron una reacción inmediata, pues la desesperación fue evidente a partir de la anotación. Uno de los jugadores que más nerviosismo presentó fue Ibrahima Konaté, pues en varias ocasiones tuvo problemas en salida, incluso Galatasaray marcó el 2-0, que finalmente fue invalidado por posición adelantada.

Los dirigidos por Arne Slot tuvieron algunas oportunidades, especialmente el mano a mano de Hugo Ekitike, quien no pudo hacer el empate tras una importante atajada por parte de Ugurcan Çakir, quien fue una de las figuras del encuentro.

Galatasaray vs Liverpool l AP

La afición fue un elemento fundamental para el Galatasaray, pues los abucheos y gritos asfixiaron a unos Reds que se veían dubitativos cada que tenían el balón en posesión.

Osimhen l AP

Anfield, la esperanza del Liverpool

Anfield será el escenario para el juego de Vuelta, un estadio en el que varias remontadas se han dado, por lo que las esperanzas para el Liverpool está en la fuerza de su afición y en las mejoras que logre encontrar Arne Slot para buscar la clasificación a Cuartos de Final.

