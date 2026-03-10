Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz

Donald Trump advirtió que su país responderá “20 veces más fuerte” si Irán intenta bloquear el paso de petróleo en el Estrecho de Ormuz. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:41 - 10 marzo 2026
La tensión entre Washington y Teherán escala con advertencias directas sobre una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país responderá con una fuerza mucho mayor contra Irán si el gobierno iraní decide bloquear el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

La advertencia de Donald Trump se da en medio de la creciente tensión militar entre E.U e Irán. / AP

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que Washington reaccionará con dureza si se interrumpe el flujo de crudo que atraviesa ese paso marítimo.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”, afirmó Trump

¿Por qué el Estrecho de Ormuz es clave para el petróleo mundial?

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas petroleras más importantes del mundo, por donde circula una gran parte del crudo global. / RS

Debido a su importancia para el comercio energético global, cualquier interrupción en esta zona podría impactar los mercados internacionales y elevar los precios del crudo.

Las tensiones en la región han aumentado después de que autoridades iraníes señalaran que podrían bloquear el tránsito de petróleo como respuesta a los ataques y presiones internacionales derivadas del conflicto actual.

Escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán

La advertencia de Trump ocurre en medio del conflicto que mantiene a Estados Unidos y sus aliados enfrentados con Irán en Medio Oriente, una crisis que se intensificó tras operaciones militares contra objetivos iraníes y la respuesta con misiles y drones por parte de Teherán.

Donald Trump lanzó la advertencia en un mensaje publicado en su red social Truth Social. / AP

En este contexto, las amenazas y advertencias públicas entre ambos gobiernos han elevado el riesgo de una escalada mayor en la región.

Incluso funcionarios iraníes han respondido a las declaraciones del mandatario estadounidense, asegurando que el país no teme las amenazas y que tomará decisiones para defender sus intereses en la zona.

Un conflicto con impacto global

Las tensiones alrededor del Estrecho de Ormuz preocupan a gobiernos y mercados internacionales debido al papel clave que juega en el suministro energético mundial.

La posibilidad de bloquear el Estrecho de Ormuz preocupa a los mercados energéticos internacionales. / Pixabay

Mientras continúan los enfrentamientos y las advertencias entre Estados Unidos e Irán, analistas advierten que cualquier intento de bloquear el paso marítimo podría desencadenar una respuesta militar mayor y provocar consecuencias económicas a nivel global.

