Cruz Azul tiene balance favorable cuando enfrenta a rivales de Liga MX en la Concachampions

A lo largo de la historia de la Copa de Campeones Concacaf, Cruz Azul ha protagonizado varios enfrentamientos directos contra clubes de la Liga MX en instancias de eliminación directa. El balance para La Máquina es positivo, con nueve series ganadas y seis perdidas en un total de 15 eliminatorias, números que reflejan su peso histórico en el torneo de la región.

El primer antecedente se remonta a 1969, cuando los celestes se midieron a Toluca en Segunda Ronda. En la cancha, los escarlatas ganaron 1-0 en la vuelta tras empatar sin goles la ida, pero Cruz Azul avanzó debido a una alineación indebida del conjunto mexiquense.

Años más tarde, en 1980, La Máquina enfrentó a Pumas UNAM en la Tercera Ronda. En esa ocasión, el conjunto universitario se impuso con global de 4-1 para eliminar a los cementeros, marcando uno de los primeros tropiezos de Cruz Azul ante rivales mexicanos en el torneo.

Pavone en celebración ante Toluca en la Concachampions 2013-14 | IMAGO 7

La revancha ante Pumas llegó décadas después. En la edición 2008-09 de la Concachampions, Cruz Azul superó a los universitarios en Cuartos de Final con un contundente global de 2-0. Sin embargo, en esa misma edición, los celestes cayeron en la Final frente al Atlante FC, quedándose con el subcampeonato.

Un año más tarde, en la Temporada 2009-10, Cruz Azul volvió a cruzarse con Pumas en Semifinales y protagonizó una remontada memorable tras perder la ida 1-0. En la vuelta, los celestes golearon 5-0 para avanzar a la Final, aunque posteriormente perderían el título ante Pachuca por la regla del gol de visitante.

Jugadores de Cruz Azul celebran la obtención de la Concachampions 2013-14 | IMAGO 7

El camino también incluyó enfrentamientos ante otros clubes mexicanos como Santos Laguna, al que eliminó en los Cuartos de Final de la edición 2010-11, y posteriormente frente a Monterrey, equipo que dejó fuera a La Máquina en semifinales de ese mismo torneo.

Uno de los capítulos más recordados llegó en la Temporada 2013-14. Cruz Azul superó primero a Club Tijuana en Semifinales y después venció a Toluca en la Final para conquistar el título regional gracias al gol de visitante, levantando así un nuevo campeonato de Concacaf.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Tigres en la Concachampions 2025 | IMAGO 7