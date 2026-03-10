Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul tiene balance favorable cuando enfrenta a rivales de Liga MX en la Concachampions

Cruz Azul en celebración tras vencer a América en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Cruz Azul en celebración tras vencer a América en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:30 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina se enfrenta esta semana nuevamente a un rival mexicano, en Octavos de Final del torneo regional

A lo largo de la historia de la Copa de Campeones Concacaf, Cruz Azul ha protagonizado varios enfrentamientos directos contra clubes de la Liga MX en instancias de eliminación directa. El balance para La Máquina es positivo, con nueve series ganadas y seis perdidas en un total de 15 eliminatorias, números que reflejan su peso histórico en el torneo de la región.

El primer antecedente se remonta a 1969, cuando los celestes se midieron a Toluca en Segunda Ronda. En la cancha, los escarlatas ganaron 1-0 en la vuelta tras empatar sin goles la ida, pero Cruz Azul avanzó debido a una alineación indebida del conjunto mexiquense.

Años más tarde, en 1980, La Máquina enfrentó a Pumas UNAM en la Tercera Ronda. En esa ocasión, el conjunto universitario se impuso con global de 4-1 para eliminar a los cementeros, marcando uno de los primeros tropiezos de Cruz Azul ante rivales mexicanos en el torneo.

Pavone en celebración ante Toluca en la Concachampions 2013-14 | IMAGO 7
Pavone en celebración ante Toluca en la Concachampions 2013-14 | IMAGO 7

La revancha ante Pumas llegó décadas después. En la edición 2008-09 de la Concachampions, Cruz Azul superó a los universitarios en Cuartos de Final con un contundente global de 2-0. Sin embargo, en esa misma edición, los celestes cayeron en la Final frente al Atlante FC, quedándose con el subcampeonato.

Un año más tarde, en la Temporada 2009-10, Cruz Azul volvió a cruzarse con Pumas en Semifinales y protagonizó una remontada memorable tras perder la ida 1-0. En la vuelta, los celestes golearon 5-0 para avanzar a la Final, aunque posteriormente perderían el título ante Pachuca por la regla del gol de visitante.

Jugadores de Cruz Azul celebran la obtención de la Concachampions 2013-14 | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul celebran la obtención de la Concachampions 2013-14 | IMAGO 7

El camino también incluyó enfrentamientos ante otros clubes mexicanos como Santos Laguna, al que eliminó en los Cuartos de Final de la edición 2010-11, y posteriormente frente a Monterrey, equipo que dejó fuera a La Máquina en semifinales de ese mismo torneo.

Uno de los capítulos más recordados llegó en la Temporada 2013-14. Cruz Azul superó primero a Club Tijuana en Semifinales y después venció a Toluca en la Final para conquistar el título regional gracias al gol de visitante, levantando así un nuevo campeonato de Concacaf.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Tigres en la Concachampions 2025 | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Tigres en la Concachampions 2025 | IMAGO 7

Más recientemente, La Máquina ha seguido cruzándose con clubes de la Liga MX. Eliminó a Club América y a Tigres UANL en la edición 2025, mientras que sufrió eliminaciones ante Monterrey y Pumas en 2021 y 2022. Ahora, en los Octavos de Final de 2026, Cruz Azul volverá a medirse ante Monterrey en una serie que iniciará en el estadio de Rayados y se definirá en el Estadio Cuauhtémoc, con la misión de mantener su saldo favorable frente a rivales mexicanos en la Concachampions.

Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones