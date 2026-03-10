Pumas y Keylor Navas en pláticas formales para renovar

La novela por una la posible renovación de Keylor Navas con Club Universidad sigue latente para a la afición Auriazul; recientemente el tuvo había asegurado que no había toda indicios de una extensión de contrato; sin embargo, RÉCORD ha podido saber que ya se encuentran en pláticas para permanecer en Liga MX.

De acuerdo a Carlos Ponce León la directiva universitaria y el entorno del portero ya se encuentran con las pláticas para conocer las posturas de ambas partes y poder llegar a una conclusión para que Navas pueda continuar en el arco del cuadro comandado por Efraín Juárez.

“Hemos contactado a directiva de Club Universidad y al entorno del propio portero y ambas coinciden en una cosa en esta semana empezaron las pláticas verdaderas; es decir las posturas de un lado y las posturas del otro, es evidente que Keylor y su gente pueden pedir una mejora en el contrato que tienen y Pumas tendrá la prerrogativas de cara que hay cumplir esto “, mencionó durante la reciente emisión de los Infiltrados, programa que puedes seguir todos los días a través d ellas plataformas de RÉCORD.

Keylor Navas, portero y figura de Pumas | IMAGO7

Cabe mencionar que, el seleccionado tico había declarado en una entrevista reciente con Yashin Quesada, que sus intenciones son claras y quiere continuar jugando para Pumas, pero no siente que las cosas se estén dando de la manera que a él le gustaría, aunque también aclaró que se siente contento de seguir jugando y que aún no piensa en un posible retiro.

¿Cuáles son los números de Keylor Navas?

El exguardameta del l Real Madrid, PSG, Nottingham Forest y más, ha jugado tres torneos con Pumas: dos de Liga MX y la edición 2025 de la Leagues Cup; en ellos, el tico suma un total de 27 partidos defendiendo la camiseta auriazul, donde aunque sea obvio, cabe destacar que ha sido titular en cada uno de ellos.

Durante su primer torneo en México jugó 1350 minutos a lo largo de 15 partidos como portero titular; en el actual torneo de Clausura 2026, el tico suma tan solo 900 minutos en solo diez juegos, pero con la diferencia de haber recibido ya una tarjeta amarilla.

Nathan Silva y Keylor Navas | IMAGO7

Mientras tanto, en la Leagues Cup que disputó con los auriazules, Keylor jugó solamente dos partidos, con un total de 180 minutos, pero con la peor indisciplina de su estadía con los del Pedregal, ya que fue expulsado en la más reciente edición del torneo entre la Liga MX y la MLS.

Keylor Navas, capitán de Pumas | IMAGO7

¿La edad es un problema?