¡Lamine Yamal al rescate! Barcelona consigue empate ante Newcastle en Champions League

Rescatan el empate. Barcelona logró igualar el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Champions League de manera agónica, pues un penalti sobre el final fue convertido por Lamine Yamal para dejar el 1-1 ante Newcastle.

Fueron varias oportunidades para el Newcastle a lo largo del encuentro, pero las intervenciones de Joan García fueron claves para que el resultado no fuera más abultado y darle la oportunidad a los culés de conseguir el empate.

Joelinton se enfrenta a Fermín López en el partido de ida de Octavos de Final de Champions League | AP

¿Cómo fue el empate entre Newcastle y Barcelona?

En un partido que se caracterizó por las imprecisiones, Newcastle encontró la forma de hacerle daño al Barcelona, pero fue hasta el minuto 86 que Harvey Barnes encontró el balón perfecto para hacer mover las redes.

Barcelona tuvo pocas opciones en el área rival, y defensivamente sufrió en repetidas ocasiones. Incluso, las Urracas pusieron dificultades para que siquiera tuvieran el balón en posesión por largo tiempo.

Lamine Yamal se viste de héroe

Sobre el final, Barcelona consiguió un penalti a favor, que Lamine Yamal se encargó de tirar. El joven futbolista no falló y le da un panorama positivo a su equipo para afrontar el encuentro de Vuelta

Harvey Barnes celebra su gol con Newcastle ante Barcelona en Octavos de Final de Champions League | AP

Newcastle no se llevó el premio de la victoria por la insistencia a lo largo de los 90 minutos, una distracción en los últimos segundos evitó que se llevaran la victoria en St. James’ Park y llegar al Spotify Camp Nou con un margen más cómodo.

Lamine Yamal en celebración contra Newcastle | AP