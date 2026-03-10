Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Lamine Yamal al rescate! Barcelona consigue empate ante Newcastle en Champions League

Raphinha despeja el balón durante el partido entre Newcastle y Barcelona en la Champions League | AP
Raphinha despeja el balón durante el partido entre Newcastle y Barcelona en la Champions League | AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 16:04 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El joven español convirtió el penalti de la igualdad ante las Urracas en la ida de los Octavos de Final

Rescatan el empate. Barcelona logró igualar el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Champions League de manera agónica, pues un penalti sobre el final fue convertido por Lamine Yamal para dejar el 1-1 ante Newcastle.

Fueron varias oportunidades para el Newcastle a lo largo del encuentro, pero las intervenciones de Joan García fueron claves para que el resultado no fuera más abultado y darle la oportunidad a los culés de conseguir el empate.

Joelinton se enfrenta a Fermín López en el partido de ida de Octavos de Final de Champions League | AP
Joelinton se enfrenta a Fermín López en el partido de ida de Octavos de Final de Champions League | AP

¿Cómo fue el empate entre Newcastle y Barcelona?

En un partido que se caracterizó por las imprecisiones, Newcastle encontró la forma de hacerle daño al Barcelona, pero fue hasta el minuto 86 que Harvey Barnes encontró el balón perfecto para hacer mover las redes.

Barcelona tuvo pocas opciones en el área rival, y defensivamente sufrió en repetidas ocasiones. Incluso, las Urracas pusieron dificultades para que siquiera tuvieran el balón en posesión por largo tiempo.

Lamine Yamal se viste de héroe

Sobre el final, Barcelona consiguió un penalti a favor, que Lamine Yamal se encargó de tirar. El joven futbolista no falló y le da un panorama positivo a su equipo para afrontar el encuentro de Vuelta

Harvey Barnes celebra su gol con Newcastle ante Barcelona en Octavos de Final de Champions League | AP
Harvey Barnes celebra su gol con Newcastle ante Barcelona en Octavos de Final de Champions League | AP

Newcastle no se llevó el premio de la victoria por la insistencia a lo largo de los 90 minutos, una distracción en los últimos segundos evitó que se llevaran la victoria en St. James’ Park y llegar al Spotify Camp Nou con un margen más cómodo.

Lamine Yamal en celebración contra Newcastle | AP
Lamine Yamal en celebración contra Newcastle | AP

Sufrió el Barcelona, pero de alguna forma encontró la oportunidad para no irse con las manos vacías de Inglaterra, sin embargo, la versión mostrada no fue convincente y en el duelo de Vuelta, las Urracas tienen grandes posibilidades.

Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones