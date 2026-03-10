Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?

Profeco vigila venta de tortillas en hieleras y motocicletas. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:54 - 10 marzo 2026
Autoridades piden suspender esta práctica al detectar irregularidades que podrían afectar la salud y los derechos del consumidor.

La venta de tortillas almacenadas en hieleras o transportadas en motocicletas comenzó a ser vigilada por autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tamaulipas, luego de detectar posibles riegos sanitarios y prácticas que podrían vulnerar los derechos de los consumidores.

Autoridades vigilan la venta de tortillas en hieleras en Tamaulipas. / iStock

La dependencia exhortó a tiendas de autoservicio, misceláneas y otros establecimientos a suspender esta forma de comercialización cuando no se garantizan condiciones adecuadas de higiene, conservación y transparencia en la información del producto.

¿Por qué Profeco vigila la venta de tortillas en hieleras?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, almacenar tortillas en hieleras o recipientes improvisados puede generar condiciones que afectan la calidad del alimento.

Almacenar tortillas en hieleras o recipientes improvisados puede generar condiciones que afectan la calidad del alimento. / iStock

Entre los principales riesgos detectados se encuentran la exposición del producto a altas temperaturas, humedad o falta de ventilación, factores que pueden acelerar su deterioro y favorecer la proliferación de microorganismos.

Además, al venderse de esta manera, el consumidor suele no contar con información básica del producto, como:

  • Fecha de elaboración

  • Fecha de caducidad

  • Gramaje o peso exacto

Profeco llamó a comercios a respetar las normas de higiene en la venta de tortillas. / iStock

Estos datos son relevantes para garantizar transparencia en la compra y forman parte de las disposiciones de información comercial que deben respetarse en alimentos.

El titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, Manuel Alberto Leal Villarreal, explicó que vender tortillas sin estos datos “representa una violación a los derechos del consumidor”.

Posibles sanciones para comercios

En el sur de Tamaulipas, autoridades informaron que al menos cuatro establecimientos ya fueron sancionados por vender tortillas almacenadas en hieleras sin cumplir con las disposiciones correspondientes.

Según lo señalado por el titular de la ODECO Golfo Norte, las multas por este tipo de irregularidades podrían alcanzar hasta cuatro millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y de las condiciones en las que se detecte la infracción.

Profeco advirtió que la venta irregular de tortillas puede derivar en multas millonarias. / iStock

Las autoridades reiteraron el llamado a los establecimientos a respetar las normas de manejo y comercialización de alimentos para evitar riesgos sanitarios y garantizar que los consumidores reciban productos en condiciones adecuadas.

La tortilla es uno de los alimentos más consumidos en México, por lo que su correcta producción, transporte y venta resultan clave para proteger la salud pública y los derechos del consumidor.

