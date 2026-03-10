Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la mala calidad del aire registrada en la tarde del 10 de marzo.

La Fase I de contingencia ambiental fue activada en la Zona Metropolitana del Valle de México por alta concentración de ozono. / iStock

¿Qué significa la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La contingencia ambiental se declara cuando los niveles de ozono u otros contaminantes sobrepasan los límites establecidos en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCPCAA) para la zona metropolitana, situación que puede resultar perjudicial para la salud, especialmente de niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

La activación de contingencia ocurre cuando los contaminantes superan los límites establecidos por protocolos oficiales. / iStock

¿Qué vehículos no podrán circular?

Debido a la activación de Fase I de contingencia ambiental de 05:00 a 22:00 horas, quedarán restringidos los siguientes vehículos: Vehículos particulares con holograma 2 .

Vehículos particulares con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0 .

Vehículos con holograma 0 o 00 y engomado rojo con terminación de placa 3 o 4 .

Vehículos sin holograma (incluidos autos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas foráneas).

Autoridades ambientales implementaron restricciones vehiculares tras registrarse altos niveles de ozono./ Pixabay

Impacto en la salud y recomendaciones oficiales

La alta concentración de ozono y otras partículas contaminantes puede irritar ojos, nariz y garganta, además de agravar condiciones como asma y bronquitis. Aunque la contingencia busca disminuir la exposición, las autoridades recomiendan: Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

La CAMe señaló que continuará monitoreando la evolución de la calidad del aire en el Valle de México. / iStock