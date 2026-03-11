¡Adiós Mundial! Kyle Walker se aleja de la Selección Inglesa

El defensor inglés Kyle Walker anunció el final de su etapa con la Selección de Inglaterra luego de 14 años como internacional. A los 35 años, el actual futbolista del Burnley puso fin a un ciclo que incluyó 96 partidos con el combinado nacional y la participación en cinco grandes torneos internacionales.

La noticia del defensor inglés sorprendió a propios y extraños pues, la Copa del Mundo de este verano ya está a menos de 100 días de distancia y Walker buscaba estar dentro de la convocatoria de Thomas Tuchel para el torneo.

Joao Pedro y Kyle Walker | AP

Walker con Inglaterra

Walker debutó con Inglaterra en 2011 en un partido amistoso ante la Selección de España bajo la dirección del entrenador Fabio Capello. Desde entonces, el lateral derecho se consolidó como una presencia constante en la defensa del equipo inglés, especialmente durante el proceso liderado por Gareth Southgate.

Durante su carrera internacional participó en torneos importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2018 y la Copa Mundial de la FIFA 2022, además de disputar las finales de la Euro 2020 y 2024, donde Inglaterra terminó como subcampeón en ambas ediciones.

Un mensaje de despedida tras más de una década con Inglaterra

El propio Walker comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales, donde compartió sus emociones tras cerrar su etapa con el equipo nacional.

“Estoy triste por tomar esta decisión, pero también muy orgulloso de lo que he logrado con Inglaterra”, expresó el defensor, quien también resaltó el significado de representar a su país y de haber compartido vestuario con futbolistas de distintas generaciones del combinado inglés.

La decisión se produce después de que el jugador quedara fuera de las últimas convocatorias del nuevo seleccionador, Thomas Tuchel. La ausencia en esas listas anticipaba el final de su ciclo con el equipo, situación que el propio futbolista asumió al reconocer que no formaría parte de los planes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Kyle Walker no volverá a vestir el uniforme de la Selección Inglesa | MEXSPORT

Participación en torneos y momentos destacados

A lo largo de su trayectoria con Inglaterra, Walker formó parte de campañas que llevaron al equipo a instancias avanzadas en torneos internacionales. Entre ellas destacan las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y las finales de las Eurocopas de 2021 y 2024.

El último encuentro de Walker con la selección inglesa se produjo en la eliminación frente a la Selección de Senegal de fútbol durante el Mundial de Catar. Ese partido marcó su despedida del escenario internacional, quedándose a cuatro encuentros de alcanzar las 100 apariciones con Inglaterra.

Con su retiro de la selección, el equipo inglés deberá cubrir la salida de uno de los futbolistas con mayor experiencia reciente en la defensa. Mientras tanto, Walker continuará su carrera en el futbol de clubes tras cerrar un ciclo prolongado con el representativo nacional.