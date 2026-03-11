Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Adiós Mundial! Kyle Walker se aleja de la Selección Inglesa

Kyle Walker anunció su retiro de la selección Inglesa | MEXSPORT
Kyle Walker anunció su retiro de la selección Inglesa | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:09 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El lateral derecho inglés anunció que se retirará del equipo nacional

El defensor inglés Kyle Walker anunció el final de su etapa con la Selección de Inglaterra luego de 14 años como internacional. A los 35 años, el actual futbolista del Burnley puso fin a un ciclo que incluyó 96 partidos con el combinado nacional y la participación en cinco grandes torneos internacionales.

La noticia del defensor inglés sorprendió a propios y extraños pues, la Copa del Mundo de este verano ya está a menos de 100 días de distancia y Walker buscaba estar dentro de la convocatoria de Thomas Tuchel para el torneo.

Joao Pedro y Kyle Walker | AP
Joao Pedro y Kyle Walker | AP

Walker con Inglaterra

Walker debutó con Inglaterra en 2011 en un partido amistoso ante la Selección de España bajo la dirección del entrenador Fabio Capello. Desde entonces, el lateral derecho se consolidó como una presencia constante en la defensa del equipo inglés, especialmente durante el proceso liderado por Gareth Southgate.

Durante su carrera internacional participó en torneos importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2018 y la Copa Mundial de la FIFA 2022, además de disputar las finales de la Euro 2020 y 2024, donde Inglaterra terminó como subcampeón en ambas ediciones.

Un mensaje de despedida tras más de una década con Inglaterra

El propio Walker comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales, donde compartió sus emociones tras cerrar su etapa con el equipo nacional.

“Estoy triste por tomar esta decisión, pero también muy orgulloso de lo que he logrado con Inglaterra”, expresó el defensor, quien también resaltó el significado de representar a su país y de haber compartido vestuario con futbolistas de distintas generaciones del combinado inglés.

La decisión se produce después de que el jugador quedara fuera de las últimas convocatorias del nuevo seleccionador, Thomas Tuchel. La ausencia en esas listas anticipaba el final de su ciclo con el equipo, situación que el propio futbolista asumió al reconocer que no formaría parte de los planes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Kyle Walker no volverá a vestir el uniforme de la Selección Inglesa | MEXSPORT

Participación en torneos y momentos destacados

A lo largo de su trayectoria con Inglaterra, Walker formó parte de campañas que llevaron al equipo a instancias avanzadas en torneos internacionales. Entre ellas destacan las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y las finales de las Eurocopas de 2021 y 2024.

El último encuentro de Walker con la selección inglesa se produjo en la eliminación frente a la Selección de Senegal de fútbol durante el Mundial de Catar. Ese partido marcó su despedida del escenario internacional, quedándose a cuatro encuentros de alcanzar las 100 apariciones con Inglaterra.

Con su retiro de la selección, el equipo inglés deberá cubrir la salida de uno de los futbolistas con mayor experiencia reciente en la defensa. Mientras tanto, Walker continuará su carrera en el futbol de clubes tras cerrar un ciclo prolongado con el representativo nacional.

Walker ahora se concentrará en su recta final a nivel de clubes | GROSBY
Últimos videos
Lo Último
19:37 Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
19:26 ¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
19:21 ¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
19:00 Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
18:59 Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
18:50 Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe
18:29 ¿SEP prohíbe a estudiantes uso de celulares en las escuelas? Esto se sabe
18:09 ¡Adiós Mundial! Kyle Walker se aleja de la Selección Inglesa
18:00 Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington
18:00 ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
2
Opinión WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
3
Futbol Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
4
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
5
Contra Filtran VIDEO del derrumbe de edificio en San Antonio Abad que dejó tres muertos
6
Lucha Niño Hamburguesa agrede a aficionado en reciente función; se analiza su futuro en AAA
Te recomendamos
Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Futbol Nacional
10/03/2026
Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
Contra
10/03/2026
¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
Futbol Nacional
10/03/2026
¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
Futbol
10/03/2026
Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
Contra
10/03/2026
Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe
Contra
10/03/2026
Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe