¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista

El Vaticano confirmó la renuncia del obispo caldeo Emanuel Hana Shaleta, luego de que fuera detenido en Estados Unidos acusado de delitos financieros, entre ellos malversación de fondos y lavado de dinero.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego informó que el religioso, de 69 años, fue arrestado el 5 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de San Diego, cuando presuntamente intentaba salir del país.

Según el reporte oficial, Shaleta enfrenta ocho cargos por malversación de fondos, ocho cargos por lavado de dinero y un cargo agravante por delitos de cuello blanco, contemplados dentro del Código Penal de California.

Tras su detención, el obispo fue trasladado a un centro penitenciario del condado, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El obispo Emanuel Hana Shaleta fue arrestado el pasado 5 de marzo luego de una denuncia / Especial

El Vaticano acepta su renuncia

Días después del arresto, el papa León XIV aceptó formalmente la dimisión del religioso como líder de la Eparquía de San Pedro Apóstol de San Diego.

"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Eparquía de San Pedro Apóstol de San Diego de los Caldeos (EE.UU.) presentada por Su Eminencia Emanuel Hana Shaleta", informó el Vaticano en su boletín oficial.

En su lugar, el pontífice nombró como administrador apostólico al obispo Saad Hanna Sirop. Como suele ocurrir en este tipo de comunicados, la Santa Sede no detalló los motivos de la renuncia, aunque esta se produjo días después del arresto del prelado.

Enfrenta ocho cargos por malversación de fondos y ocho cargos por lavado de dinero / Especial

Investigación por manejo irregular de dinero

La investigación contra Shaleta comenzó en agosto de 2025, luego de que un representante de la Iglesia Caldea de San Pedro en El Cajón presentara una denuncia acompañada de documentos que señalaban posibles irregularidades financieras.

A partir de ese momento, la unidad especializada en fraude del sheriff inició una revisión detallada de los movimientos económicos dentro de la diócesis. De acuerdo con reportes citados en la investigación, los movimientos irregulares podrían superar el millón de dólares.

Las acusaciones señalan que el obispo habría realizado retiros de efectivo de la catedral, intentando posteriormente reponer el dinero mediante cheques provenientes de una cuenta vinculada a una organización benéfica.

El Obispo viajaba de San Diego a Tijuana para gastar su dinero en un famoso lugar para adultos / Especial

Polémica por visitas a club nudista en Tijuana

Además de los cargos financieros, el religioso también enfrenta cuestionamientos por su conducta personal. Diversos reportes señalan que Shaleta cruzaba con frecuencia la frontera entre San Diego y Tijuana durante la noche para visitar un club de striptease donde presuntamente se ejercía prostitución.

Algunas versiones indican que el obispo habría acudido hasta una docena de veces al mes a este tipo de establecimientos, lo que incrementó la controversia en torno a su figura dentro de la Iglesia.

El Papa aceptó su renuncia tras darse a conocer la noticia y los cargos que enfrentaba / Especial

Proceso judicial en curso

Actualmente, Shaleta permanece detenido en la cárcel central de San Diego, mientras continúa el proceso judicial en su contra. Las autoridades fijaron una fianza de 125 mil dólares, aunque su liberación dependerá de la decisión de un tribunal.

La primera audiencia del caso fue el pasado 9 de marzo en el Tribunal Superior de California en El Cajón, donde se revisó el expediente y se determinó el avance de los cargos.