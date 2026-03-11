San Diego vs Toluca ¿Cuándo y dónde ver la Ida de Octavos de Final de Concachampions?

Continúa la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026 y tras varios partidos destacados el martes, este día saltan a escena San Diego y Toluca en la Ida de los Octavos de Final. Ambos equipos buscarán llevarse la ventaja rumbo partido de Vuelta en el Nemesio Diez.

El partido está programado para este miércoles en el Snapdragon Stadium, casa de los californianos. Este enfrentamiento promete ser un interesante duelo entre un equipo de la MLS y uno de los más tradicionales conjuntos de la Liga MX, en el marco del torneo continental más importante a nivel de clubes de la región.

Así llegan los equipos

Ambos equipos llegan a este encuentro en un momento excepcional. El San Diego FC ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, mostrando un rendimiento sobresaliente especialmente en la MLS, donde ha conseguido tres victorias consecutivas.

En la Liga de Campeones de la CONCACAF, San Diego debutó con el pie derecho gracias a una goleada importante en casa ante Club Universidad de 4-1 reponiendose a una pronta anotación de los Felinos. En la vuelta sufrieron la derrota pero al ser sólo un 1 a 0, pudieron avanzar con el global de 4-2. Ahora busca eliminar a otro equipo de la Liga Mx.

Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla en lamento tras quedar eliminados contra San Diego FC | MEXSPORT

Por su parte, el Toluca atraviesa un momento espectacular con cinco victorias consecutivas en la Liga MX. Los Diablos Rojos vencieron a Juárez, Pumas, Chivas, Necaxa y Tijuana en sus últimos encuentros, resultados que lo tienen peleando por lo más alto de la clasificatoria.

En cuanto a la Liga de Campeones, los Diablos accedieron a los Octavos de Final de forma directa al haber sido bicampeón en el 2025. Este miércoles debutará en el torneo buscando dar una buena impresión.

Jugadores de Toluca celebran con Helinho ante FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Historial en Concachampions

Al ser un equipo nuevo, San Diego no tiene historial ante los equipos mexicanos en este torneo salvo lo hecho en la primera ronda del torneo. En cuanto a equipos de la Liga MX, se enfrentó a Mazatlán, Pachuca y Tigres en la Leagues Cup del año pasado sumando un triunfo y dos derrotas.

Los Diablos Rojos por su parte regresan a la actividad en la Concachampions luego de haber quedado eliminados en la primera ronda en la edición 2023-24 ante Herediano. En tres ocasiones han llegado a la Final, pero sólo en la campaña 02/03 lograron levantar el título. Ahora quieren un nuevo trofeo internacional.

San Diego vs Toluca

El partido se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo en el Snapdragon Stadium en punto de las 21:30 horas del centro de México y se podrá seguir a través de transmisión por Fox y en streaming por Fox One.