Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión

Malagón llora tras su lesión | MEXSPORT
Rafael Trujillo 19:00 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El portero de América quedará fuera de la Copa del Mundo de este verano

Luis Ángel Malagón se despide del Mundial. El portero mexicano salió lesionado del partido entre América y Philadelphia Union, correspondiente al partido de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

De acuerdo con los reportes iniciales, el guardameta azulcrema habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles por lo que estaría regresando a la actividad a finales del año. Aún se esperan los análisis médicos de América, pero el panorama no parece ser prometedor.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

México ya es un hospital

El Tricolor ahora sufrirá una nueva baja de cara a la Copa del Mundo del verano pues, Malagón se une a jugadores como Rodrigo Huescas, Luis Chávez, y Jesús Orozco Chiquete quienes prácticamente están descartados, así como Edson Álvarez, Santiago Giménez y César Huerta quienes siguen en recuperación tras sus respectivas lesiones.

Futbolistas que se perdieron el Mundial por lesión

Malagón no sería el primer futbolista mexicano en perderse una Copa del Mundo por una lesión. A lo largo de la historia, la Selección Mexicana ha sufrido la dolorosa ausencia de jugadores clave en la Copa del Mundo debido a problemas físicos.

Casos emblemáticos como el César Montes en el 2014, Jesús ‘Tecatito’ Corona en 2022 o el de Alberto Onofre en 1970 son los más recordados, pero la lista es más larga.

Trofeo del Mundial | MEXSPORT

Jugadores del Tri ausentes en Mundiales por lesión

Carlos Lara (Chile 1962): La primera baja sensible para México en un Mundial. El delantero argentino naturalizado mexicano era una pieza clave para el técnico Ignacio Trelles, pero un golpe en el tobillo lo dejó fuera de la convocatoria.

Alberto Onofre (México 1970): Considerado el gran '10' de su generación, Onofre era la esperanza de toda una nación para el Mundial en casa. Sin embargo, una devastadora fractura de tibia y peroné truncó su sueño y el de la afición.

Onofre no pudo jugar el Mundial de México 70 | MEXSPORT

Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz (Estados Unidos 1994): Protagonista de una de las historias más agridulces del futbol mexicano. Marcó el gol que clasificó al Tri frente a Canadá, pero en esa misma jugada sufrió una rotura de ligamento cruzado que le impidió disputar el torneo.

Claudio Suárez (Corea-Japón 2002): El ‘Emperador’, uno de los defensas más icónicos de México, se perdió la cita mundialista tras fracturarse el peroné al pisar un balón durante un entrenamiento. Su ausencia fue un duro golpe para el equipo de Javier Aguirre.

Luis Montes (Brasil 2014): El ‘Chapo’ era el cerebro del mediocampo del León bicampeón y una de las figuras del momento. Una fractura de tibia y peroné en un partido amistoso contra Ecuador, a pocas semanas del torneo, lo dejó fuera de la lista final.

Luis Montes, en entrenamiento con la Selección Nacional | IMAGO7

Jesús ‘Tecatito’ Corona (Qatar 2022): Su ausencia fue una de las más sentidas. Formaba un tridente ofensivo temible junto a Raúl Jiménez e Hirving Lozano. Una fractura de peroné y ligamento deltoideo en el tobillo izquierdo, sufrida con el Sevilla, acabó con su sueño de jugar su segunda Copa del Mundo.

Luis Malagón (Mex, USA, Canadá, 2026): El portero mexicano ahora se unirá a esta lista de futbolistas tras sufrir una lesión a menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo.

Últimos videos
Lo Último
19:37 Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
19:26 ¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
19:21 ¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
19:00 Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
18:59 Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
18:50 Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe
18:29 ¿SEP prohíbe a estudiantes uso de celulares en las escuelas? Esto se sabe
18:09 ¡Adiós Mundial! Kyle Walker se aleja de la Selección Inglesa
18:00 Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington
18:00 ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
2
Opinión WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
3
Futbol Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
4
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
5
Contra Filtran VIDEO del derrumbe de edificio en San Antonio Abad que dejó tres muertos
6
Lucha Niño Hamburguesa agrede a aficionado en reciente función; se analiza su futuro en AAA
Te recomendamos
Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Futbol Nacional
10/03/2026
Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
Contra
10/03/2026
¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
Futbol Nacional
10/03/2026
¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
Futbol
10/03/2026
Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
Contra
10/03/2026
Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe
Contra
10/03/2026
Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe