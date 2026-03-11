Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión

Luis Ángel Malagón se despide del Mundial. El portero mexicano salió lesionado del partido entre América y Philadelphia Union, correspondiente al partido de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

De acuerdo con los reportes iniciales, el guardameta azulcrema habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles por lo que estaría regresando a la actividad a finales del año. Aún se esperan los análisis médicos de América, pero el panorama no parece ser prometedor.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

México ya es un hospital

El Tricolor ahora sufrirá una nueva baja de cara a la Copa del Mundo del verano pues, Malagón se une a jugadores como Rodrigo Huescas, Luis Chávez, y Jesús Orozco Chiquete quienes prácticamente están descartados, así como Edson Álvarez, Santiago Giménez y César Huerta quienes siguen en recuperación tras sus respectivas lesiones.

Futbolistas que se perdieron el Mundial por lesión

Malagón no sería el primer futbolista mexicano en perderse una Copa del Mundo por una lesión. A lo largo de la historia, la Selección Mexicana ha sufrido la dolorosa ausencia de jugadores clave en la Copa del Mundo debido a problemas físicos.

Casos emblemáticos como el César Montes en el 2014, Jesús ‘Tecatito’ Corona en 2022 o el de Alberto Onofre en 1970 son los más recordados, pero la lista es más larga.

Trofeo del Mundial | MEXSPORT

Jugadores del Tri ausentes en Mundiales por lesión

Carlos Lara (Chile 1962): La primera baja sensible para México en un Mundial. El delantero argentino naturalizado mexicano era una pieza clave para el técnico Ignacio Trelles, pero un golpe en el tobillo lo dejó fuera de la convocatoria.

Alberto Onofre (México 1970): Considerado el gran '10' de su generación, Onofre era la esperanza de toda una nación para el Mundial en casa. Sin embargo, una devastadora fractura de tibia y peroné truncó su sueño y el de la afición.

Onofre no pudo jugar el Mundial de México 70 | MEXSPORT

Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz (Estados Unidos 1994): Protagonista de una de las historias más agridulces del futbol mexicano. Marcó el gol que clasificó al Tri frente a Canadá, pero en esa misma jugada sufrió una rotura de ligamento cruzado que le impidió disputar el torneo.

Claudio Suárez (Corea-Japón 2002): El ‘Emperador’, uno de los defensas más icónicos de México, se perdió la cita mundialista tras fracturarse el peroné al pisar un balón durante un entrenamiento. Su ausencia fue un duro golpe para el equipo de Javier Aguirre.

Luis Montes (Brasil 2014): El ‘Chapo’ era el cerebro del mediocampo del León bicampeón y una de las figuras del momento. Una fractura de tibia y peroné en un partido amistoso contra Ecuador, a pocas semanas del torneo, lo dejó fuera de la lista final.

Luis Montes, en entrenamiento con la Selección Nacional | IMAGO7

Jesús ‘Tecatito’ Corona (Qatar 2022): Su ausencia fue una de las más sentidas. Formaba un tridente ofensivo temible junto a Raúl Jiménez e Hirving Lozano. Una fractura de peroné y ligamento deltoideo en el tobillo izquierdo, sufrida con el Sevilla, acabó con su sueño de jugar su segunda Copa del Mundo.