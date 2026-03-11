Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe

El cantante mexicano Jesús Navarro, vocalista de la banda Reik, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir varias fotografías desde un hospital, donde se le observa recostado en una camilla y conectado a distintos dispositivos médicos.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales a través de las historias de Instagram del propio intérprete, justo después de que la agrupación anunciara la cancelación de algunos conciertos en Estados Unidos, lo que provocó incertidumbre entre sus fans sobre su estado de salud.

Jesús Navarro apareció conectado a distintos dispositivos médicos / Especial

Fotos desde el hospital se vuelven virales

En las publicaciones se puede ver a Navarro con electrodos colocados en la cabeza, lo que indicaría que se encontraba sometiéndose a diversos estudios médicos especializados, posiblemente relacionados con evaluaciones neurológicas o tomografías.

En algunas de las imágenes aparece incluso con los ojos vendados y conectado a diferentes aparatos médicos, mientras permanece bajo observación clínica.

La preocupación entre los seguidores aumentó cuando el cantante acompañó una de las fotos con un mensaje irónico que decía: “Sunday fun”

El cantante agradeció las muestras de cariño y aseguro estar bien / Especial

El cantante tranquiliza a sus fans

Ante la ola de mensajes y especulaciones sobre su salud, Jesús Navarro decidió enviar un mensaje para tranquilizar a su público y agradecer el apoyo recibido.

“No se asusten. Se ve todo más aparatoso de lo que está. Estoy bien. No puedo contestar todo ahorita, pero agradezco cada mensaje que llega”.

Con estas palabras, el cantante buscó calmar la preocupación de sus seguidores mientras continúa con los estudios médicos.

Hasta el momento se desconoce con exactitud por qué llegó al hospital / Especial

La inquietud entre los fans comenzó días antes, cuando la banda Reik anunció la cancelación de dos conciertos en Estados Unidos, supuestamente por recomendación médica debido a problemas vocales que presentaba el cantante.

Los conciertos cancelados fueron: 7 de marzo – Washington, D.C. (DAR Constitution Hall)

8 de marzo – Mashantucket, Connecticut (Foxwoods Resort Casino)

Tras la suspensión de los shows, el propio Navarro expresó su tristeza por no poder cumplir con sus compromisos.

“De verdad me regreso a casa con el corazón triste de no poder cumplir este compromiso con ustedes, pero súper pilas para recuperarme y seguir tocando y cantando en vivo para ustedes”.

Las presentaciones ya fueron reprogramadas para 2026, según informó la agrupación.

No es la primera vez

Aunque las recientes imágenes generaron preocupación, no es la primera ocasión en que el cantante enfrenta un problema médico.