Beisbol

¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Jared Serna y Jonathan Aranda en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
Jared Serna y Jonathan Aranda en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:48 - 09 marzo 2026
La Novena mexicana terminará su participación en la Fase de Grupos el próximo miércoles ante Italia

Con la derrota ante Estados Unidos, la Selección Mexicana cayó a la tercera posición del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Sin embargo, el equipo de Benjamín Gil mantiene la esperanza de clasificar a Cuartos de Final del torneo.

Después de las victorias 8-2 contra Gran Bretaña y 16-0 frente a Brasil, así como la derrota 5-3 contra Estados Unidos, a la Novena mexicana solo le falta su enfrentamiento contra Italia. Los Azzurri descansaron este lunes y se enfrentarán al equipo de las Barras y las Estrellas.

¿Qué necesita México para avanzar a Cuartos de Final del Clásico Mundial?

Si bien el resultado entre estadounidenses e italianos puede modificar el panorama del Grupo B, lo importante para México es que debe ganar su compromiso contra los europeos el próximo miércoles 11 de marzo. De lo contrario, ninguna combinación le dará el pase a Cuartos de Final.

Durán rompió el cero ante USA con un HR | MEXSPORT
Durán rompió el cero ante USA con un HR | MEXSPORT

Ahora bien, si Estados Unidos cumple con las expectativas y vence a Italia, entonces México con el triunfo clasificará como segundo lugar del Grupo B y se enfrentará al ganador del Grupo A. Puerto Rico por ahora lidera dicho sector, pero Cuba todavía tiene posibilidad de superarlo.

Pero en caso de que Estados Unidos pierda ante Italia y México gane frente a los europeos, habrá un triple empate, con tres triunfos y una derrota para cada una de las tres selecciones. En ese escenario, la cantidad de carreras será determinante para el desempate.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, el primer criterio en caso de que ninguno de los equipos haya ganado todos los partidos, es el cociente más bajo de menos carreras permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados. El segundo criterio es el cociente más bajo de menos carreras limpias permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados

Durán en el partido ante Estados Unidos en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Durán en el partido ante Estados Unidos en el Clásico Mundial | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido a México ante Italia?

Por ahora, México ha permitido siete carreras por nueve de Estados Unidos y cuatro de Italia. No obstante, será hasta después del partido de este martes que el combinado azteca sepa con certeza el marcador que más le favorecerá en su compromiso del miércoles.

El problema para el Tri es que Italia ha resultado un rival incómodo y en dos enfrentamientos previos en el Clásico Mundial, el equipo europeo se quedó con el triunfo. En 2013, los Azzurri se impusieron por marcador 6-5, mientras que cuatro años más tarde tuvieron otra victoria igual de apretada con marcador 10-9.

Jarren Duran en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
Jarren Duran en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
Béisbol
