¿A quién quitas? Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, candidato a ser llamado a Selección Mexicana

Apunta al Tri. El futbol es de oportunidades y Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul ha sabido aprovecharlas. El portero de La Máquina 'salió al quite' ante la lamentable lesión de Kevin Mier y gracias a sus buenas actuaciones, el guardameta de La Máquina se encuentra en la mira de la Selección Mexicana.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | IMAGO7

ANDRÉS GUDIÑO EN LA MIRA DEL TRI

De acuerdo a información revelada por Carlos Ponce de León en Los Informantes de RÉCORD (lunes a viernes a las 13:00 horas), la Dirección de Selecciones Nacionales sigue de cerca a Gudiño y ya tuvieron contactos con el guardameta mexicano para informarle que está en el radar del Tri y podría recibir su primer llamado.

Es importante señalar que si bien la FMF sí contempla a Gudiño para un posible llamado, su convocatoria no es para el corto plazo. El plan con el portero de Cruz Azul es de cara al próximo ciclo mundialista, es decir, para el 2030.

"La dirección de Selecciones Nacionales ya habló con Andrés Gudiño y está contemplado entre los porteros que vayan a la Selección Mexicana, post ciclo de Javier Aguirre en el Mundial 2026"

Dicho esto, Andrés Gudiño tiene prácticamente nulas posibilidades de ser llamado con México para la próxima Fecha FIFA en este mes de marzo y mucho menos para llegar a la Copa del Mundo; pero su oportunidad podría llegar este mismo 2026 ya con un nuevo entrenador en el banquillo del Tri.

Andrés Gudiño titular con La Máquina | IMAGO7

EL 'GRAN PROBLEMA' DE GUDIÑO

A pesar de estar en la mira del Tri, Andrés Gudiño podría enfrentar una problemática que le dificultaría su llegada a la Selección Mexicana y ese problema tiene nombre y apellido: Kevin Mier.

El guardameta colombiano que sufrió una fractura de tibia en noviembre del 2025 ya está por volver. Durante la Jornada 10, Kevin Mier regresó a las canchas con la categoría Sub-21 de La Máquina y ya con el alta médica, seguramente no tardará en volver a hacerse de la titularidad en el arco de Cruz Azul.

Si Andrés Gudiño quiere llegar a la Selección Mexicana tendrá que mantener el nivel mostrado durante este Clausura 2026 y para eso hay dos opciones: 'robarle' el puesto a Kevin Mier en un mano a mano con ambos porteros sanos, o buscar minutos fuera de La Noria.