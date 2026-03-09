Verificación de edad requerida
Novedades de Rayados para enfrentar a Cruz Azul
Los Rayados de Monterrey entrenaron este lunes en El Barrial afinando detalles de cara al partido de ida de la CONCACAF Champions Cup ante Cruz Azul, encuentro que se disputará este martes en el Estadio BBVA.
El conjunto albiazul realizó la práctica con algunas novedades en el plantel, principalmente en el estado físico de varios jugadores.
Jugadores que no estará disponibles para enfrentar a Cruz Azul
La principal ausencia en el trabajo en cancha fue la del español Sergio Canales, quien entrenó por separado en el gimnasio debido a una molestia en el muslo izquierdo, situación que aumenta la duda sobre su disponibilidad para el compromiso de mañana.
A esta situación se suman Óliver Torres y Erick Aguirre, quienes continúan realizando trabajo diferenciado mientras se recuperan de sus respectivas lesiones.
Noticias positivas para Monterrey
Dentro de las noticias positivas para el equipo regiomontano está la incorporación al trabajo grupal en cancha de Fidel Ambriz y del francés Anthony Martial, quienes ya pudieron entrenar al parejo del resto del plantel.
Ambos futbolistas apuntan a estar disponibles para el duelo ante la Máquina, en un partido clave para las aspiraciones de Rayados en el torneo internacional.