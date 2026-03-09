Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Novedades de Rayados para enfrentar a Cruz Azul

El técnico de Monterrey tiene una dura prueba en el torneo de CONCACAF
Ricardo Olivares 14:05 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Rayados buscará seguir avanzando en la Concacaf y tendrá que medirse con el actual campeón del certamen norteamericano

Los Rayados de Monterrey entrenaron este lunes en El Barrial afinando detalles de cara al partido de ida de la CONCACAF Champions Cup ante Cruz Azul, encuentro que se disputará este martes en el Estadio BBVA.

Rayados de Monterrey quiere sacudirse el mal resultado en el Clásico Regio l MexSport

El conjunto albiazul realizó la práctica con algunas novedades en el plantel, principalmente en el estado físico de varios jugadores.

Jugadores que no estará disponibles para enfrentar a Cruz Azul

La principal ausencia en el trabajo en cancha fue la del español Sergio Canales, quien entrenó por separado en el gimnasio debido a una molestia en el muslo izquierdo, situación que aumenta la duda sobre su disponibilidad para el compromiso de mañana.

A esta situación se suman Óliver Torres y Erick Aguirre, quienes continúan realizando trabajo diferenciado mientras se recuperan de sus respectivas lesiones.

Oliver Torres entrenó junto con Erick Aguirre separados de sus compañeros mientras se recuperan de sus lesiones l MexSport

Noticias positivas para Monterrey

Dentro de las noticias positivas para el equipo regiomontano está la incorporación al trabajo grupal en cancha de Fidel Ambriz y del francés Anthony Martial, quienes ya pudieron entrenar al parejo del resto del plantel.

Anthony Martial ya entrena con La Pandilla| IMAGO 7

Ambos futbolistas apuntan a estar disponibles para el duelo ante la Máquina, en un partido clave para las aspiraciones de Rayados en el torneo internacional.

Últimos videos
Lo Último
15:24 Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
15:21 ¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
15:02 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
15:00 Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
14:50 Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
14:11 Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
14:10 ¡Oficial! Estos son los combates para La Velada del Año VI
14:09 ¿Llega al Mundial 2026? Neymar fue incluido en la lista preliminar de la Selección de Brasil
14:05 Novedades de Rayados para enfrentar a Cruz Azul
13:43 ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
Contra
09/03/2026
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Futbol
09/03/2026
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
09/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Futbol
09/03/2026
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Futbol
09/03/2026
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
Futbol Nacional
09/03/2026
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní