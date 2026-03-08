Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gignac y su posible último clásico

La pasión de volvió a desbordar en el choque entre Tigres y Rayados
Ricardo Olivares 12:23 - 08 marzo 2026
El delantero francés se despidió con un agónico último gol ante los Rayados

El delantero francés André-Pierre Gignac volvió a aparecer en el momento más importante para definir el Clásico Regio 142, donde los Tigres se impusieron por la mínima ante los Rayados de Monterrey en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. 

Gignac podrìa estar viviendo su último Clásico Regio | Imago7

El atacante de Tigres marcó el gol del triunfo en los minutos finales del partido ante Monterrey, anotando al minuto 91 para desatar la euforia en el Estadio Universitario.

Gignac celebrando su gol con Tigres I IMAGO7

Gignac inició el encuentro en el banquillo e ingresó de cambio al minuto 80, pero le bastaron pocos minutos en la cancha para convertirse nuevamente en el héroe del derbi regiomontano. 

André-Pierre Gignac tras anotar gol con Tigres I IMAGO7

Con esta anotación, el histórico delantero francés llegó a 15 goles en clásicos regios, reafirmándose como el máximo anotador en la historia de esta añeja y fuerte rivalidad.

Gignac y Guido Pizarro de Tigres tras ganarle a Monterrey en Liga MX I IMAGO7

Además, el duelo representó el clásico número 34 para André-Pierre Gignac, en lo que podría haber sido su última participación en este enfrentamiento que año tras año siempre le caía bien al francés. . 

A menos que ambos equipos se encuentren nuevamente en liguilla, el francés se habría despedido del derbi de la mejor forma posible: marcando el gol de la victoria en tiempo de compensación y dejando otra página memorable en la historia del clásico en favor de los felinos.

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria ene l Clásico Regio de la Liga MX I MEXSPORT
