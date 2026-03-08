Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Gignac y su posible último clásico
El delantero francés André-Pierre Gignac volvió a aparecer en el momento más importante para definir el Clásico Regio 142, donde los Tigres se impusieron por la mínima ante los Rayados de Monterrey en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El atacante de Tigres marcó el gol del triunfo en los minutos finales del partido ante Monterrey, anotando al minuto 91 para desatar la euforia en el Estadio Universitario.
Gignac inició el encuentro en el banquillo e ingresó de cambio al minuto 80, pero le bastaron pocos minutos en la cancha para convertirse nuevamente en el héroe del derbi regiomontano.
Con esta anotación, el histórico delantero francés llegó a 15 goles en clásicos regios, reafirmándose como el máximo anotador en la historia de esta añeja y fuerte rivalidad.
Además, el duelo representó el clásico número 34 para André-Pierre Gignac, en lo que podría haber sido su última participación en este enfrentamiento que año tras año siempre le caía bien al francés. .
A menos que ambos equipos se encuentren nuevamente en liguilla, el francés se habría despedido del derbi de la mejor forma posible: marcando el gol de la victoria en tiempo de compensación y dejando otra página memorable en la historia del clásico en favor de los felinos.
Te puede interesar