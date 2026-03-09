Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup

El técnico de Monterrey tiene una dura prueba en el torneo de CONCACAF
Ricardo Olivares 15:00 - 09 marzo 2026
Nico Sánchez tiene claro lo que hará si no tiene disponible a Sergio Canales

De cara al compromiso de la ida de CONCACAF Champions Cup ante Cruz Azul, Rayados de Monterrey podría tener la ausencia de Sergio Canales y el estratega Nicolás Sánchez, habló al respecto.

Nico Sánchez habló en conferencia de prensa sobre como evoluciona el proceso con Canales l MexSport

Lo que comentó Nico Sánchez

Y con respecto a Sergio, entiendo que hoy estaba en evaluación por sus molestias. Está en día de recuperación también, así que no es ninguna pérdida por el momento. Veremos cómo evoluciona todo.
Rayados de Monterrey tras finalizar el Clásico Regio l MexSport

A su vez, Sánchez dejó en claro lo que puede presentar su equipo en este primer capítulo.

Rayados de Monterrey quiere sacudirse el mal resultado en el Clásico Regio l MexSport

¿Qué busca Rayados mañana ante Cruz Azul?

Mañana el equipo va a buscar ganar el partido, entendiendo que son 180 minutos. A mí me gusta decir que en el futbol el que pega primero pega dos veces. Jugamos en casa y queremos aprovechar esa ventaja de hacerlo ante nuestra gente para sacar diferencia y luego ir a jugar la segunda parte de la serie en Cruz Azul

Además, reconoce la importancia que tiene Rayados de ganar este torneo, por lo que significa el contar con varios títulos en esta competencia.

Respecto a la serie, ganarla sería un voto de confianza para todos, para el grupo y para la gente. Esta es una copa que al club le gusta y que queremos ganar por la historia que tenemos con este torneo.

Más allá de lo que pase día a día, confiamos en que la gente nos apoye. El club necesita ese apoyo en este momento, que para mí no es crítico, aunque sí incómodo.
