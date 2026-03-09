¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026

La preocupación se encendió en la Selección Mexicana luego de que el defensor César Montes saliera lesionado durante el partido entre el Lokomotiv de Moscú y Akhmat Grozny, correspondiente a la Liga Premier de Rusia. El zaguero mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego apenas a la media hora de partido, lo que generó inquietud tanto en su club como en el entorno de la Selección Mexicana, a pocos meses del Copa Mundo 2026.

Montes, pieza habitual en la zaga del conjunto moscovita, sufrió una molestia física tras disputar un balón dividido en el primer tiempo. El defensor se llevó la mano a la pierna y, tras algunos minutos de atención médica en el campo, solicitó el cambio al no poder continuar con normalidad en el encuentro disputado en Moscú.

¿Qué sucedió?

La salida del central mexicano se produjo alrededor del minuto 30, cuando el cuerpo técnico decidió no arriesgar y reemplazarlo de inmediato. Aunque el futbolista abandonó el campo caminando por su propio pie, la escena generó preocupación por el momento de la temporada y por su rol tanto en su club como en la selección nacional.

César Montes | @josejuangelmx

¿Es graves su lesión?

Tras el encuentro, el entrenador del Lokomotiv, Mikhail Galaktionov, ofreció un primer balance sobre la situación del defensor. El técnico intentó bajar la tensión al asegurar que, al menos en una primera revisión, la lesión no parecía de gravedad.

“A primera vista, no parece haber nada grave”, declaró Galaktionov ante los medios al término del partido. El estratega añadió que el jugador será sometido a estudios médicos en las próximas horas para determinar con precisión el alcance de la molestia y el tiempo estimado de recuperación.

César Montes, central del Tri | MEXSPORT

Cabe mencionar, que Javier Aguirre lo tiene contemplado como uno de los pilares defensivos del equipo rumbo al Mundial de 2026. Montes se ha consolidado en los últimos años como uno de los centrales más confiables del combinado tricolor.

Con experiencia en torneos internacionales y liderazgo en la zaga, el defensor es considerado una pieza clave en la planificación del cuerpo técnico. Su posible ausencia por lesión, incluso temporal, representaría un contratiempo importante en el proceso de preparación del equipo.

César Montes concentrado con la Selección Mexicana | IMAGO7