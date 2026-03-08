Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Así luce el Estadio Azteca a sólo 20 días de su reinauguración

Así luce el Estadio Azteca a sólo 20 días de su reinauguración | CAPTURA
Así luce el Estadio Azteca a sólo 20 días de su reinauguración | CAPTURA
Rafael Trujillo 16:29 - 08 marzo 2026
Se compartieron nuevas imágenes del avance de la remodelación del inmueble

A tan 20 días de su reinauguración, ha surgido un video que revela el estado actual de las remodelaciones del Estadio Azteca (ahora estadio Banorte), ofreciendo una nueva perspectiva de los trabajos en el icónico recinto.

En múltiples clips compartidos en redes sociales muestra avances significativos en el Coloso de Santa Úrsula, que albergará el partido amistoso entre México y Portugal el próximo 28 de marzo. En las imágenes se puede apreciar que el césped ya está instalado y en perfectas condiciones.

Continúan las remodelaciones del Estadio Banorte | MEXSPORT

Asimismo, las gradas de la sección inferior del estadio están prácticamente completas, mientras que la zona superior también presenta un progreso notable. La grabación, de apenas 12 segundos, parece haber sido tomada desde el área donde se ubicarán las nuevas bancas, una zona que todavía se encuentra en obras.

Este video fue capturado hace unos días, justo después de que comenzara la cuenta regresiva oficial de los 100 días para el Mundial, y ha generado expectación entre los aficionados.

¿Listo para el México vs Portugal?

Las imágenes compartidas en redes sociales muestra que el estadio está prácticamente completo, sin embargo, otras imágenes que se han compartido demuestra que aún falta mucho trabajo en las afueras del inmueble.

El Estadio Banorte aún tiene mucho trabajo por hacer | MEXSPORT

Hace un par de semanas también se compartió el progreso en la parte superior del inmueble. Las imágenes exhibieron un copete de color rojo en la cima del 'Coloso de Santa Úrsula', elemento que forma parte de la nueva cubierta del recinto.

La intervención forma parte de un proyecto de modernización que contempla estándares utilizados en algunos de los recintos más avanzados del mundo.

¿Llegará a tiempo el Azteca?

La difusión de diversos videos sobre el avance de las obras ha generado dudas sobre si el estadio estará listo a tiempo. Ante estos cuestionamientos, Emilio Azcárraga, propietario del inmueble, aseguró hace unas semanas que el estadio estará operativo para el torneo, aunque reconoció que algunas obras complementarias se realizarán después.

“Hay que seguir con las obras que falten de la Copa del Mundo. Por la complejidad de la obra no se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, el estacionamiento de afuera grande”, explicó Azcárraga en febrero. "También el tema de la inclinación de las columnas se hará después", añadió, aclarando que estos proyectos se retomarán una vez concluido el evento mundialista.

El Estadio Banorte busca estar listo para el México vs Portugal | MEXSPORT

Con el partido entre México y Portugal a la vuelta de la esquina, las remodelaciones trabajan a marchas forzadas para poder dejarlo listo para recibir a las más de 70 mil personas que apuntan a ir al Estadio.

