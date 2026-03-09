Las 10 firmas principales en el primer día de Agencia Libre de la NFL

Comenzó oficialmente la Agencia Libre en la NFL y desde las primeras horas se cerraron varios acuerdos. El campeón y MVP del Super Bowl, Kenneth Walker dejó a los Seahawks para firmar con los Kansas City Chiefs un contrato de 3 años y 45 millones de dólares, convirtiéndose así en el cuarto corredor mejor pagado de la liga, por detrás de Saquon Barkley, Christian McCaffrey y Derrick Henry.

En la posición de QB se dieron dos movimientos importantes. Los Dolphins cortaron muy temprano en el día a Tua Tagovailoa y firmaron al mariscal de los Packers, Malik Willis, pagándole 67.5 millones de dólares (45 garantizados) por las siguientes tres temporadas. A su vez, Tagovailoa duró muy poco sin equipo, ya que fue firmado por los Atlanta Falcons este mismo lunes por la tarde.

Tua Tagovailoa en la derrota de Dolphins | AP

El Centro de los Ravens, Tyler Linderbaum era probablemente el mejor agente libre disponible este año y pese a que Baltimore le ofreció una buena oferta, se decantó por la opción de los Raiders, quienes le brindaron un contrato a largo plazo de 3 años y 81 millones de dólares, de los cuales 60 están garantizados, convirtiéndose así en el Centro mejor pagado de la NFL.

San Francisco también estuvo movido en el primer día de la Agencia Libre, primero cerrando al receptor abierto futuro Salón de la Fama, Mike Evans, quien no renovó con Tampa Bay y cerró el acuerdo con los 49ers por 3 años y 60.4 millones de dólares. Posteriormente, los de la bahía renovaron a su pateador Eddy Piñeiro por 4 años y 17 millones.

Los Colts también movieron el mercado de los WR, ya que renovaron a Alec Pierce por 4 años y 116 millones de dólares, dándole un promedio de 28.25 millones al receptor abierto de 25 años, colocándolo en el puesto 11 de los WR mejor pagados de la liga. Al firmar a Pierce, Indianápolis dejó ir a Michael Pittman a los Steelers, quienes inmediatamente lo firmaron por 3 años y 59 millones de dólares.

Mike Evans festeja un TD de Tampa Bay | AP

El segundo mejor corredor disponible en esta agencia libre era Travis Etienne, quien dejó a los Jaguars para firmar con los New Orleans Saints, en donde hará dupla con el veterano Alvin Kamara.

Por su parte, los Rams negociaron con el córner Jaylen Watson y los Bears le quitaron a los campeones Seahawks al safety Coby Bryant, firmándolo por 3 años y 40 millones.