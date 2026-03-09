Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Las 10 firmas principales en el primer día de Agencia Libre de la NFL

Kenneth Walker | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:16 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este lunes comenzó oficialmente la agencia libre y los equipos no perdieron el tiempo

Comenzó oficialmente la Agencia Libre en la NFL y desde las primeras horas se cerraron varios acuerdos. El campeón y MVP del Super Bowl, Kenneth Walker dejó a los Seahawks para firmar con los Kansas City Chiefs un contrato de 3 años y 45 millones de dólares, convirtiéndose así en el cuarto corredor mejor pagado de la liga, por detrás de Saquon Barkley, Christian McCaffrey y Derrick Henry.

En la posición de QB se dieron dos movimientos importantes. Los Dolphins cortaron muy temprano en el día a Tua Tagovailoa y firmaron al mariscal de los Packers, Malik Willis, pagándole 67.5 millones de dólares (45 garantizados) por las siguientes tres temporadas. A su vez, Tagovailoa duró muy poco sin equipo, ya que fue firmado por los Atlanta Falcons este mismo lunes por la tarde.

Tua Tagovailoa en la derrota de Dolphins | AP

El Centro de los Ravens, Tyler Linderbaum era probablemente el mejor agente libre disponible este año y pese a que Baltimore le ofreció una buena oferta, se decantó por la opción de los Raiders, quienes le brindaron un contrato a largo plazo de 3 años y 81 millones de dólares, de los cuales 60 están garantizados, convirtiéndose así en el Centro mejor pagado de la NFL.

San Francisco también estuvo movido en el primer día de la Agencia Libre, primero cerrando al receptor abierto futuro Salón de la Fama, Mike Evans, quien no renovó con Tampa Bay y cerró el acuerdo con los 49ers por 3 años y 60.4 millones de dólares. Posteriormente, los de la bahía renovaron a su pateador Eddy Piñeiro por 4 años y 17 millones.

Los Colts también movieron el mercado de los WR, ya que renovaron a Alec Pierce por 4 años y 116 millones de dólares, dándole un promedio de 28.25 millones al receptor abierto de 25 años, colocándolo en el puesto 11 de los WR mejor pagados de la liga. Al firmar a Pierce, Indianápolis dejó ir a Michael Pittman a los Steelers, quienes inmediatamente lo firmaron por 3 años y 59 millones de dólares.

Mike Evans festeja un TD de Tampa Bay | AP

El segundo mejor corredor disponible en esta agencia libre era Travis Etienne, quien dejó a los Jaguars para firmar con los New Orleans Saints, en donde hará dupla con el veterano Alvin Kamara.

Por su parte, los Rams negociaron con el córner Jaylen Watson y los Bears le quitaron a los campeones Seahawks al safety Coby Bryant, firmándolo por 3 años y 40 millones.

Travis Etienne Jr. se escapa con el ovoide | AP
Últimos videos
Lo Último
17:15 ¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl
17:10 André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
16:53 ¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
16:53 ¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
16:43 Íker Fimbres lanza advertencia a Cruz Azul previo al duelo de Concachampions: “Podemos sacar la victoria”
16:40 Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao
16:35 Utilidades 2026 en México: cuándo se pagan, quiénes las reciben y cómo se calculan
16:35 Monterrey vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf?
16:16 Las 10 firmas principales en el primer día de Agencia Libre de la NFL
16:16 Pumas y la parte más complicada de su calendario
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Bryce Young y los Panthers cederán su primer selección a Chicago | AP
NFL
09/03/2026
¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl
André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
Futbol
09/03/2026
André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
Contra
09/03/2026
¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
Futbol
09/03/2026
¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
Iker Fimbres, joya de Rayados de Monterrey | IMAGO7
Futbol
09/03/2026
Íker Fimbres lanza advertencia a Cruz Azul previo al duelo de Concachampions: “Podemos sacar la victoria”
Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao
Futbol
09/03/2026
Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao