Futbol

Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao

Hernán Crespo es cesado del Sao Pablo | X: @SaoPauloFC
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:40 - 09 marzo 2026
El conjunto paulista anunció la destitución del argentino por medio de un comunicado

El futbol brasileño vivió un auténtico terremoto luego de que Sao Paulo anunció la destitución del entrenador argentino Hernán Crespo, una decisión que sorprendió a aficionados y analistas debido al momento que atravesaba el equipo en el Brasileirao. La noticia fue confirmada este lunes 9 de marzo mediante un comunicado oficial publicado por el club paulista.

En el mensaje, la institución informó que Crespo deja el cargo junto con todo su cuerpo técnico, integrado por los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, además del entrenador de porteros Gustavo Nepote. La directiva no ofreció detalles sobre los motivos que llevaron a tomar la decisión.

El comunicado se limitó a hacer un breve repaso de la trayectoria del estratega argentino dentro del club. “Sao Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo”, señaló la institución en el anuncio oficial.

Hernán Crespo durante un entrenamiento del Sao Paulo | @SAOPAULOFC

¿Por qué Sao Paulo despidió a Hernán Crespo?

Hasta el momento, Sao Paulo no explicó las razones del despido, lo que ha generado especulación entre la prensa deportiva brasileña y los aficionados. La salida del entrenador resulta aún más llamativa porque el equipo atravesaba un momento competitivo en el campeonato brasileño.

Crespo había iniciado su segunda etapa en el banquillo del Morumbi en julio de 2025, tras haber dejado una buena impresión en su primer ciclo. Desde su regreso, dirigió al conjunto paulista en 46 encuentros, con un balance de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

En total, sumando ambas etapas con el club, el técnico argentino acumuló 99 partidos al frente del equipo, con 45 triunfos, 26 empates y 28 derrotas. Estas cifras reflejan un paso importante dentro de la historia reciente del club.

El legado de Hernán Crespo en Sao Paulo

Uno de los momentos más recordados de Crespo con el equipo llegó en 2021, cuando conquistó el Campeonato Paulista, un título significativo que rompió una sequía importante para la institución.

Finalmente, Sao Paulo cerró el comunicado con un mensaje de agradecimiento para el estratega argentino y su equipo de trabajo.

Hernán Crespo en su etapa como jugador | MEXSPORT
