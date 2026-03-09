¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos

Presta mucha atención, porque se dio a conocer nueva información sobre el precio de la gasolina regular en México, la cual desde septiembre pasado ha mantenido el precio por litro por debajo de los 24 pesos, algo que el Gobierno federal busca mantener mediante una nueva negociación con el sector gasolinero.

Desde septiembre del año pasado el litro de gasolina regular no supera los 24 pesos/Pixabay

Gobierno busca mantener el precio de la gasolina por debajo de 24 pesos

Fue durante la conferencia mañanera de este lunes cuando el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, dio a conocer el plan para renovar la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.

El objetivo es evitar que las gasolineras incrementen el precio por litro de la gasolina magna, también conocida como gasolina regular.

Destacar la relevancia de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del precio de la gasolina que ha permitido prácticamente desde el mes de septiembre que el litro de gasolina regular esté por debajo de los 24 pesos”, declaró el titular de Profeco.

Precio promedio nacional de la gasolina regular

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente el precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.59 pesos por litro.

Este dato permite a los automovilistas calcular con mayor certeza el gasto que realizan cada vez que acuden a cargar combustible.

El titular de Profeco, César Iván Escalante, adelantó que renovarán el convenio para que no suba el precio de la gasolina/Profeco

Aquí cómo ha ido comportándose nunca llegando a los 24 (pesos) en todo este periodo el promedio ha estado en 23 pesos con 59 centavos el litro destacando las últimas semanas que está en 23.54 en próximos días se va a renovar esta estrategia pero es muy importante esta información para todas y para todos”, agregó el funcionario.

¿Dónde se vende la gasolina más barata en México?

La Profeco también informó que la gasolina regular más barata del país se encontró en una estación Pemex ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo, donde el litro se vendió en 23.15 pesos.

Otras estaciones que destacan por ofrecer precios bajos se ubican en: Mérida, Yucatán

Morelia, Michoacán

Chihuahua, Chihuahua

Chiapa de Corzo, Chiapas

En estas ciudades el precio promedio oscila entre 23.35 y 23.40 pesos por litro.

Se dieron a conocer cuáles son las gasolineras donde se vende la gasolina más barata y más cara/Pixabay

Gasolineras con el precio más alto del país