NFL

NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento

Maxx Crosby, nuevo jugador de Ravens | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:14 - 09 marzo 2026
Las 32 franquicias de la NFL comienzan a formar su roster de cara a la próxima temporada

El "Año Nuevo" de la NFL está a la vuelta de la esquina y llegará con un frenesí de movimientos. Aunque el periodo oficial para formalizar contratos inicia este miércoles a las 12:00 horas (tiempo del Este), el periodo de negociaciones ya ha dejado bombas mediáticas, intercambios de alto impacto y extensiones de contrato que aseguran el futuro de varias franquicias.

Logo de la NFL en un estadio | AP

Aquí te presentamos el recuento completo de los movimientos más destacados hasta el momento:

MAXX CROSBY SE DESPIDE DE LAS VEGAS

Sin duda, la noticia que sacudió a la liga es el intercambio de Maxx Crosby. Tras seis temporadas como el alma de la defensa de los Raiders, el estelar "pass rusher" se marcha a los Baltimore Ravens, fortaleciendo a una defensiva que ya de por sí era temida. A cambio, los Raiders recibieron un par de selecciones de primera ronda, mismas que serán de vital importancia para la restructuración de la franquicia.

Maxx Crosby deja Las Vegas Raiders | AP

MVP A KANSAS CITY

Tras la salida de Kenneth Walker III de Seattle (quien no recibió la etiqueta de jugador franquicia a pesar de ser MVP del Super Bowl), los Chiefs no perdieron tiempo y lo firmaron de inmediato, siendo esta una de las firmas más importantes de toda la agencia libre este 2026. Además, Kansas City también aseguraron la continuidad de una leyenda, Travis Kelce, quien ha extendido su contrato para buscar un nuevo anillo con la franquicia que le ha dado todo.

Kenneth Walker III deja sembrada a la defensiva de Patriots. I AP

FUTURO SALÓN DE LA FAMA LLEGA A 49ERS

Luego de poner fin a su mítica racha de mil yardas por temporada, el futuro miembro del Salón de la Fama, Mike Evans, cambia de bahía y se despide de los Buccaneers para emprender una nueva aventura, ahora con los San Francisco 49ers.

Mike Evans recibe un pase frente a Ron Brooks | AP

Jugador

Equipo Anterior

Equipo Nuevo

Tipo de Movimiento

Maxx Crosby

Raiders

Ravens

Intercambio

Travis Kelce

Chiefs

Chiefs

Extensión de contrato

Minkah Fitzpatrick

Dolphins

Jets

Intercambio

Kenneth Walker

Seahawks

Chiefs

Agente Libre

Alec Pierce

Colts

Colts

Extensión de contrato

Rashan Gary

Packers

Cowboys

Intercambio

Taron Johnson

Ravens

Raiders

Intercambio

Wan'Dale Robinson

Giants

Titans

Agente Libre

Travis Etienne

Jaguars

Saints

Agente Libre

Joseph Ossai

Bengals

Jets

Agente Libre

Cade Mays

Panthers

Lions

Agente Libre

Amik Robertson

Lions

Commanders

Agente Libre

Coby Bryant

Seahawks

Bears

Agente Libre

Alex Anzalone

Lions

Buccaneers

Agente Libre

Kenneth Gainwell

Steelers

Buccaneers

Agente Libre

Austin Hooper

Patriots

Falcons

Agente Libre

Mitchell Trubisky

Bills

Titans

Agente Libre

Demario Davis

Saints

Jets

Agente Libre

Isaiah Likely

Ravens

Giants

Agente Libre

Michael Pittman Jr.

Colts

Steelers

Intercambio

Malik Willis

Packers

Dolphins

Agente Libre

Jaylen Watson

Chiefs

Rams

Agente Libre

Cade Otton

Buccaneers

Buccaneers

Extensión de contrato

Eric Stokes

Raiders

Raiders

Extensión de contrato

Dre’Mont Jones

Ravens

Patriots

Agente Libre

Olamide Zaccheaus

Bears

Falcons

Agente Libre

Alec Ingold

Dolphins

Chargers

Agente Libre

Trent McDuffie

Chiefs

Rams

Intercambio

Khalil Mack

Chargers

Chargers

Extensión

Jordan Davis

Eagles

Eagles

Extensión

Garrett Bradbury

Patriots

Bears

Intercambio

Etiquetas relacionadas:
NFL
