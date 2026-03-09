NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento

El "Año Nuevo" de la NFL está a la vuelta de la esquina y llegará con un frenesí de movimientos. Aunque el periodo oficial para formalizar contratos inicia este miércoles a las 12:00 horas (tiempo del Este), el periodo de negociaciones ya ha dejado bombas mediáticas, intercambios de alto impacto y extensiones de contrato que aseguran el futuro de varias franquicias.

Logo de la NFL en un estadio | AP

Aquí te presentamos el recuento completo de los movimientos más destacados hasta el momento:

MAXX CROSBY SE DESPIDE DE LAS VEGAS

Sin duda, la noticia que sacudió a la liga es el intercambio de Maxx Crosby. Tras seis temporadas como el alma de la defensa de los Raiders, el estelar "pass rusher" se marcha a los Baltimore Ravens, fortaleciendo a una defensiva que ya de por sí era temida. A cambio, los Raiders recibieron un par de selecciones de primera ronda, mismas que serán de vital importancia para la restructuración de la franquicia.

Maxx Crosby deja Las Vegas Raiders | AP

MVP A KANSAS CITY

Tras la salida de Kenneth Walker III de Seattle (quien no recibió la etiqueta de jugador franquicia a pesar de ser MVP del Super Bowl), los Chiefs no perdieron tiempo y lo firmaron de inmediato, siendo esta una de las firmas más importantes de toda la agencia libre este 2026. Además, Kansas City también aseguraron la continuidad de una leyenda, Travis Kelce, quien ha extendido su contrato para buscar un nuevo anillo con la franquicia que le ha dado todo.

Kenneth Walker III deja sembrada a la defensiva de Patriots. I AP

FUTURO SALÓN DE LA FAMA LLEGA A 49ERS

Luego de poner fin a su mítica racha de mil yardas por temporada, el futuro miembro del Salón de la Fama, Mike Evans, cambia de bahía y se despide de los Buccaneers para emprender una nueva aventura, ahora con los San Francisco 49ers.

Mike Evans recibe un pase frente a Ron Brooks | AP