NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
El "Año Nuevo" de la NFL está a la vuelta de la esquina y llegará con un frenesí de movimientos. Aunque el periodo oficial para formalizar contratos inicia este miércoles a las 12:00 horas (tiempo del Este), el periodo de negociaciones ya ha dejado bombas mediáticas, intercambios de alto impacto y extensiones de contrato que aseguran el futuro de varias franquicias.
Aquí te presentamos el recuento completo de los movimientos más destacados hasta el momento:
MAXX CROSBY SE DESPIDE DE LAS VEGAS
Sin duda, la noticia que sacudió a la liga es el intercambio de Maxx Crosby. Tras seis temporadas como el alma de la defensa de los Raiders, el estelar "pass rusher" se marcha a los Baltimore Ravens, fortaleciendo a una defensiva que ya de por sí era temida. A cambio, los Raiders recibieron un par de selecciones de primera ronda, mismas que serán de vital importancia para la restructuración de la franquicia.
MVP A KANSAS CITY
Tras la salida de Kenneth Walker III de Seattle (quien no recibió la etiqueta de jugador franquicia a pesar de ser MVP del Super Bowl), los Chiefs no perdieron tiempo y lo firmaron de inmediato, siendo esta una de las firmas más importantes de toda la agencia libre este 2026. Además, Kansas City también aseguraron la continuidad de una leyenda, Travis Kelce, quien ha extendido su contrato para buscar un nuevo anillo con la franquicia que le ha dado todo.
FUTURO SALÓN DE LA FAMA LLEGA A 49ERS
Luego de poner fin a su mítica racha de mil yardas por temporada, el futuro miembro del Salón de la Fama, Mike Evans, cambia de bahía y se despide de los Buccaneers para emprender una nueva aventura, ahora con los San Francisco 49ers.
Jugador
Equipo Anterior
Equipo Nuevo
Tipo de Movimiento
Maxx Crosby
Raiders
Ravens
Intercambio
Travis Kelce
Chiefs
Chiefs
Extensión de contrato
Minkah Fitzpatrick
Dolphins
Jets
Intercambio
Kenneth Walker
Seahawks
Chiefs
Agente Libre
Alec Pierce
Colts
Colts
Extensión de contrato
Rashan Gary
Packers
Cowboys
Intercambio
Taron Johnson
Ravens
Raiders
Intercambio
Wan'Dale Robinson
Giants
Titans
Agente Libre
Travis Etienne
Jaguars
Saints
Agente Libre
Joseph Ossai
Bengals
Jets
Agente Libre
Cade Mays
Panthers
Lions
Agente Libre
Amik Robertson
Lions
Commanders
Agente Libre
Coby Bryant
Seahawks
Bears
Agente Libre
Alex Anzalone
Lions
Buccaneers
Agente Libre
Kenneth Gainwell
Steelers
Buccaneers
Agente Libre
Austin Hooper
Patriots
Falcons
Agente Libre
Mitchell Trubisky
Bills
Titans
Agente Libre
Demario Davis
Saints
Jets
Agente Libre
Isaiah Likely
Ravens
Giants
Agente Libre
Michael Pittman Jr.
Colts
Steelers
Intercambio
Malik Willis
Packers
Dolphins
Agente Libre
Jaylen Watson
Chiefs
Rams
Agente Libre
Cade Otton
Buccaneers
Buccaneers
Extensión de contrato
Eric Stokes
Raiders
Raiders
Extensión de contrato
Dre’Mont Jones
Ravens
Patriots
Agente Libre
Olamide Zaccheaus
Bears
Falcons
Agente Libre
Alec Ingold
Dolphins
Chargers
Agente Libre
Trent McDuffie
Chiefs
Rams
Intercambio
Khalil Mack
Chargers
Chargers
Extensión
Jordan Davis
Eagles
Eagles
Extensión
Garrett Bradbury
Patriots
Bears
Intercambio