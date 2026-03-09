Íker Fimbres lanza advertencia a Cruz Azul previo al duelo de Concachampions: “Podemos sacar la victoria”

El canterano de Rayados de Monterrey, Íker Fimbres, habló de cara a la ida de los Octavos de Final ante Cruz Azul en la Liga de Campeones CONCACAF, mencionado que para él, este tipo de partidos ante rivales como este, son los que le gusta disputar, de cara también al proceso en selección nacional.

“Sí, estos partidos son importantes. En lo personal son los que más me gustan jugar. Son partidos complicados donde te estás jugando algo. No veo cerrada la puerta. Pero ahora mismo estoy concentrado en el partido de mañana y en que poco a poco se vayan dando las cosas.”

Fimbres también está entre los convocados | MEXSPORT&nbsp;

Fimbres mencionó lo difícil que será este partido al enfrentar al puntero de la liga y sobre todo, porque los capitalinos ya le pegaron a Rayados hace unos días en la Liga MX.

“Sí, es un partido muy complicado porque enfrentamos al equipo que llegó como líder. Pero una vez dentro del campo vamos a jugar al tú por tú y podemos sacar la victoria.”

“Primero tenemos el factor de jugar en casa. Estoy seguro de que la gente va a salir a apoyarnos. Vamos a salir a buscar el partido, a ser agresivos, a presionar y a competir durante los 90 minutos para que el rival tenga que preocuparse por nosotros.”

Fimbres celebra su primer gol como profesional | MEXSPORT

A su vez, Fimbres reconoció la importancia de contar con Nicolás Sánchez como estratega de Rayados y sobre la posible baja de Sergio Canales ante la “máquina.”

“En lo personal influye mucho porque lo conozco desde hace buen tiempo, desde que estaba en Fuerzas Básicas. Y en lo grupal es una persona que siempre ha estado cerca del equipo con diferentes técnicos que han pasado. Tenerlo ahora de este lado influye mucho y nos aporta bastante como grupo.”

Nicolás Sánchez es nuevo entrenador de Rayados | IMAGO7