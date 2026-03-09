Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Tarik Skubal dejará la concentración con el team USA después del juego ante México

Tarik Skubal, del Team USA, en el partido contra Gran Bretaña, del Clásico Mundial de Beisbol 2026 l AP
Jorge Armando Hernández 15:41 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se confirmó que tras terminar del partido contra el Tricolor, la estrella del pitcheo volverá a reportar con los Detroit Tigers

Estados Unidos enfrenta este lunes 9 de marzo a México en el Clásico Mundial de Beisbol, ambos equipos vienen de victorias contundentes sobre Inglaterra y Brasil, este último se llevó una blanqueada 16-0 por parte del combinado nacional.

Tarik Skubal pitcheando con Tigers l AP

Cuando finalice el encuentro entre el conjunto de las Barras y Las Estrellas y Los Aztecas, se ha confirmado que su lanzador Tarik Skubal reportará con los Detroit Tigers, así lo comunicó el entrenador en jefe Mark DeRosa.

Team USA se prepara para enfrentar a México l MEXSPORT

Inglaterra le hizo pasar un mal rato

El abridor estadounidense había tenido dudas sobre si batear desde el inicio con Estados Unidos ya que en su reciente partido contra Inglaterra, donde los estadounidenses ganaron 9-1, los británicos de hicieron un jonrón de 390 pies en su primer pitcheo, lo que afectó emocionalmente al lanzador.

Benjamín Gil y México en el Clásico Mundial de Beisbol l X:MexicoBeis

A pesar de la mala experiencia y tras la contundente victoria del Team USA, Skubal recuperó la confianza y decidió no solamente abrir sino pitchear completamente ahora en el partido contra México.

No esperaba que este tipo de emociones me atravesaran la mente ni que mis pensamientos fueran distintos. Estaba bastante comprometido con hacer una apertura y volver al campamento. Las cosas han cambiado, obviamente. Por eso voy a tener algunas conversaciones e intentar definir un plan para mí. Pero sí, tampoco lo sé en un sentido u otro

Skubal puede salir de Detroit la siguiente temporada

Skubal estuvo hablando con su agente analizando la posibilidad de salir de Detroit Tigers y quedar como agente libre y se espera pueda conseguir un gran contrato el siguiente invierno.

Últimos videos
Lo Último
17:15 ¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl
17:10 André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
16:53 ¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
16:53 ¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
16:43 Íker Fimbres lanza advertencia a Cruz Azul previo al duelo de Concachampions: “Podemos sacar la victoria”
16:40 Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao
16:35 Utilidades 2026 en México: cuándo se pagan, quiénes las reciben y cómo se calculan
16:35 Monterrey vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf?
16:16 Las 10 firmas principales en el primer día de Agencia Libre de la NFL
16:16 Pumas y la parte más complicada de su calendario
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Bryce Young y los Panthers cederán su primer selección a Chicago | AP
NFL
09/03/2026
¿Competencia para Bryce Young? Carolina firma a QB campeón de Super Bowl
André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
Futbol
09/03/2026
André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
Contra
09/03/2026
¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?
¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
Futbol
09/03/2026
¿Keylor Navas ya renovó con Pumas? El portero tico rompe el silencio
Iker Fimbres, joya de Rayados de Monterrey | IMAGO7
Futbol
09/03/2026
Íker Fimbres lanza advertencia a Cruz Azul previo al duelo de Concachampions: “Podemos sacar la victoria”
Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao
Futbol
09/03/2026
Sao Paulo despide a Hernán Crespo pese a buen momento en el Brasileirao