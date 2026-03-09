Verificación de edad requerida
Clásico Mundial de Beisbol 2026: Tarik Skubal dejará la concentración con el team USA después del juego ante México
Estados Unidos enfrenta este lunes 9 de marzo a México en el Clásico Mundial de Beisbol, ambos equipos vienen de victorias contundentes sobre Inglaterra y Brasil, este último se llevó una blanqueada 16-0 por parte del combinado nacional.
Cuando finalice el encuentro entre el conjunto de las Barras y Las Estrellas y Los Aztecas, se ha confirmado que su lanzador Tarik Skubal reportará con los Detroit Tigers, así lo comunicó el entrenador en jefe Mark DeRosa.
Inglaterra le hizo pasar un mal rato
El abridor estadounidense había tenido dudas sobre si batear desde el inicio con Estados Unidos ya que en su reciente partido contra Inglaterra, donde los estadounidenses ganaron 9-1, los británicos de hicieron un jonrón de 390 pies en su primer pitcheo, lo que afectó emocionalmente al lanzador.
A pesar de la mala experiencia y tras la contundente victoria del Team USA, Skubal recuperó la confianza y decidió no solamente abrir sino pitchear completamente ahora en el partido contra México.
No esperaba que este tipo de emociones me atravesaran la mente ni que mis pensamientos fueran distintos. Estaba bastante comprometido con hacer una apertura y volver al campamento. Las cosas han cambiado, obviamente. Por eso voy a tener algunas conversaciones e intentar definir un plan para mí. Pero sí, tampoco lo sé en un sentido u otro
Skubal puede salir de Detroit la siguiente temporada
Skubal estuvo hablando con su agente analizando la posibilidad de salir de Detroit Tigers y quedar como agente libre y se espera pueda conseguir un gran contrato el siguiente invierno.
