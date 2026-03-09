Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?

La Selección Mexicana de Béisbol ha sido dominante en sus dos últimos enfrentamientos ante Gran Bretaña y Brasil, pero el verdadero reto para los dirigidos de Benjamín Gil llegará cuando se enfrenten a Estados Unidos y su equipo repleto de jugadores All-Star.

Una rivalidad que históricamente ha sido dominada por los mexicanos. Desde la primera edición del Clásico Mundial en 2006, la selección mexicana dejó en claro que sería un rival más que complicado para los americanos.

Resultados de los últimos enfrentamientos entre ambas Novenas

México ha sido uno de los rivales más complicados en toda la historia de Estados Unidos en el béisbol. Desde su primer enfrentamiento en 2006, los mexicanos le traen tomada la medida al equipo de las barras y las estrellas.

7 de marzo de 2006: Estados Unidos ganó, pero la historia no quedaba ahí.

16 de marzo de 2006: Boleto para semifinal; México terminó ganando por 2 a 1 en la pizarra. (México no avanzó a la semifinal por el diferencial de carreras, pero eliminó a Estados Unidos, que necesitaba ganar para avanzar a la siguiente ronda).

Novena Mexicana celebrando victoria ante Puerto Rico en Cuartos de Final | AP

8 de marzo de 2013: México venció a Estados Unidos con marcador de 5 a 2 con una actuación memorable de Adrián González y Luis “El Cochito” Cruz.

La novena mexicana celebrando el pase a semifinales

12 de marzo de 2023: Actuación histórica de Joey Meneses: la Novena Mexicana venció a Estados Unidos 11 carreras a 5, registrando una de las peores derrotas en la historia de la Novena Americana.

De los 4 juegos, México ha vencido a Estados Unidos en 3 ocasiones, siendo la del 2023 la más contundente y humillante de todas.

México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 | MEXSPORT

Así llegan México y Estados Unidos al juego del Clásico Mundial 2026

La Selección Mexicana llega encendida al duelo tras ganar sus dos primeros juegos del torneo. La Selección Mexicana de Béisbol debutó con triunfo 8-2 ante Gran Bretaña y después firmó una histórica paliza 16-0 sobre Brasil, partido que terminó en la sexta entrada por regla de misericordia con cuadrangulares de Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas.

La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Por su parte, la Selección de béisbol de Estados Unidos también llega invicta tras derrotar 15-5 a Brasil en su debut y posteriormente 9-1 a Gran Bretaña, por lo que el enfrentamiento entre ambas novenas se perfila como uno de los choques más esperados de la fase de grupos del Clásico Mundial.