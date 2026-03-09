Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¿Qué es la Regla de Misericordia en el béisbol?

Jugadores de México celebran en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Jugadores de México celebran en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:31 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La victoria de la Novena Mexicana sobre Brasil levantó una duda. ¿Qué es la Regla Misericordia?

La regla de misericordia (conocida en inglés como mercy rule) es una norma que permite terminar un partido antes de completar todas las entradas cuando un equipo tiene una ventaja demasiado amplia, lo que hace prácticamente imposible una remontada.

El objetivo de esta regla es evitar juegos excesivamente desiguales, proteger a los jugadores de desgaste innecesario y mantener el ritmo del torneo cuando el resultado ya está prácticamente decidido.

Aunque no existe en todos los niveles del béisbol, sí es común en torneos internacionales, ligas juveniles y algunos campeonatos universitarios.

Cómo funciona la regla de misericordia en el Clásico Mundial de Béisbol

En el Clásico Mundial de Béisbol, esta regla se aplica en la fase de grupos con dos escenarios principales:

  • Ventaja de 15 carreras después de la quinta entrada.

  • Ventaja de 10 carreras después de la séptima entrada.

Si se cumple cualquiera de estas condiciones, los árbitros pueden dar por terminado el juego inmediatamente y se registra el resultado oficial en ese momento.

Jugadores mexicanos felicitan a Alek Thomas tras su jonrón ante Brasil | AP
Jugadores mexicanos felicitan a Alek Thomas tras su jonrón ante Brasil | AP

La norma no se aplica en semifinales ni en la final, donde los partidos deben completarse normalmente.

Ejemplo reciente: México vs. Brasil en el Clásico Mundial 2026

Un ejemplo claro ocurrió en el torneo de 2026, cuando la Selección Mexicana de Béisbol derrotó 16-0 a la Selección Brasileña de Béisbol en el Clásico Mundial.

El partido terminó en la sexta entrada debido a la regla de misericordia, ya que México tenía una ventaja superior a 15 carreras después de cinco innings.

La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT

La ofensiva mexicana explotó con cuadrangulares de:

  • Jarren Durán.

  • Alejandro Kirk.

  • Alek Thomas.

  • Julián Ornelas.

Gracias a esa diferencia, el encuentro se cerró anticipadamente y se convirtió en una de las victorias más contundentes de México en la historia del torneo.

Alek Thomas en celebración durante el Clásico Mundial 2026 | AP
Alek Thomas en celebración durante el Clásico Mundial 2026 | AP
Últimos videos
Lo Último
22:34 ¡El orgullo pudo más! Allen Thomas celebró el jonrón de su hijo Alek en el México vs Brasil en el Clásico Mundial
22:31 ¿Qué es la Regla de Misericordia en el béisbol?
22:10 México domina a Brasil en futbol… y ahora también en béisbol
22:08 Luis Suárez brilla en Portugal al anotar 30 goles en 39 partidos con Sporting Lisboa
21:56 ¡UNIDAS! El detalle de Toluca en el Día Internacional de la Mujer
21:55 México consiguió ante Brasil la mayor "paliza" de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol
21:33 ¡Ponen el ejemplo! Jugadores mexicanos se vuelven virales en el Clásico Mundial de Beisbol
21:30 ¡No habrá venta de alcohol en el Mundial 2026 en México! El FanFest tendrá esta restricción
21:25 Clásico Mundial de Béisbol: ¿cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos?
21:02 ¡Histórico KO! México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con Inteligencia Artificial en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
Allen Thomas, entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento del equipo de Brasil, con Alek Thomas, jardinero de México | CAPTURA DE PANTALLA
Beisbol
08/03/2026
¡El orgullo pudo más! Allen Thomas celebró el jonrón de su hijo Alek en el México vs Brasil en el Clásico Mundial
Jugadores de México celebran en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Beisbol
08/03/2026
¿Qué es la Regla de Misericordia en el béisbol?
México domina a Brasil en futbol… y ahora también en béisbol
Beisbol
08/03/2026
México domina a Brasil en futbol… y ahora también en béisbol
Luis Suárez brilla en Portugal al anotar 30 goles en 39 partidos con Sporting Lisboa
Futbol
08/03/2026
Luis Suárez brilla en Portugal al anotar 30 goles en 39 partidos con Sporting Lisboa
¡UNIDAS! El detalle de Toluca en el Día Internacional de la Mujer
Futbol
08/03/2026
¡UNIDAS! El detalle de Toluca en el Día Internacional de la Mujer
Julian Ornelas celebra durante el partido entre Brasil y México en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT
Beisbol
08/03/2026
México consiguió ante Brasil la mayor "paliza" de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol