¿Qué es la Regla de Misericordia en el béisbol?

La regla de misericordia (conocida en inglés como mercy rule) es una norma que permite terminar un partido antes de completar todas las entradas cuando un equipo tiene una ventaja demasiado amplia, lo que hace prácticamente imposible una remontada.

El objetivo de esta regla es evitar juegos excesivamente desiguales, proteger a los jugadores de desgaste innecesario y mantener el ritmo del torneo cuando el resultado ya está prácticamente decidido.

Aunque no existe en todos los niveles del béisbol, sí es común en torneos internacionales, ligas juveniles y algunos campeonatos universitarios.

Cómo funciona la regla de misericordia en el Clásico Mundial de Béisbol

En el Clásico Mundial de Béisbol, esta regla se aplica en la fase de grupos con dos escenarios principales:

Ventaja de 15 carreras después de la quinta entrada.

Ventaja de 10 carreras después de la séptima entrada.

Si se cumple cualquiera de estas condiciones, los árbitros pueden dar por terminado el juego inmediatamente y se registra el resultado oficial en ese momento.

Jugadores mexicanos felicitan a Alek Thomas tras su jonrón ante Brasil | AP

La norma no se aplica en semifinales ni en la final, donde los partidos deben completarse normalmente.

Ejemplo reciente: México vs. Brasil en el Clásico Mundial 2026

Un ejemplo claro ocurrió en el torneo de 2026, cuando la Selección Mexicana de Béisbol derrotó 16-0 a la Selección Brasileña de Béisbol en el Clásico Mundial.

El partido terminó en la sexta entrada debido a la regla de misericordia, ya que México tenía una ventaja superior a 15 carreras después de cinco innings.

La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT

La ofensiva mexicana explotó con cuadrangulares de:

Jarren Durán.

Alejandro Kirk.

Alek Thomas.

Julián Ornelas.

Gracias a esa diferencia, el encuentro se cerró anticipadamente y se convirtió en una de las victorias más contundentes de México en la historia del torneo.