México domina a Brasil en futbol… y ahora también en béisbol

La Selección Mexicana de Béisbol escribió un nuevo capítulo en la historia deportiva entre México y Brasil tras conseguir una aplastante victoria de 16-0 sobre la novena sudamericana en el Clásico Mundial de Béisbol.

El partido terminó anticipadamente por regla de misericordia en la sexta entrada, luego de una ofensiva mexicana que castigó sin piedad al pitcheo brasileño y firmó una de las mayores palizas del torneo.

El resultado también abrió una curiosa comparación entre ambos países: México no solo ha sabido vencer a Brasil en futbol, ahora también lo hace en el béisbol.

México ya había hecho historia ante Brasil en futbol

A lo largo de los años, la Selección de fútbol de México ha protagonizado varios resultados memorables frente a la Selección de fútbol de Brasil, incluso en partidos decisivos.

Uno de los más recordados ocurrió en la Copa FIFA Confederaciones 1999, cuando México derrotó 4-3 a Brasil en la final disputada en el Estadio Azteca para conquistar su primer título oficial de FIFA.

Claudio Suárez se barre ante su rival en la Copa Confederaciones de 1999

Otro momento histórico llegó en la Copa Oro de la Concacaf 2003, cuando México venció 1-0 a Brasil con un gol de oro de Daniel Osorno en tiempos extra durante la final.

También en torneos internacionales México ha logrado imponerse, como en la Copa América 2001, donde el Tri derrotó 1-0 a Brasil en fase de grupos con un gol de Jared Borgetti.

Ese mismo delantero volvió a ser protagonista en la Copa FIFA Confederaciones 2005, donde México derrotó nuevamente 1-0 a Brasil en fase de grupos.

Jared Borgetti recibió homenaje previo al México vs Brasil

México incluso ha logrado triunfos históricos en territorio brasileño. En 1968, el Tri derrotó 2-1 a Brasil en el Estadio Maracaná, con Pelé presente en la cancha, uno de los resultados más simbólicos en la historia del futbol mexicano.

Otro capítulo memorable llegó en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2005, cuando México venció a Brasil en la final disputada en Perú para conquistar un histórico campeonato juvenil.

Incluso recientemente, la Selección Mexicana Femenil también logró imponerse a Brasil al derrotarlo 1-0 en marzo de 2026 en un partido amistoso disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Imágenes del México vs Brasil

A estos resultados también se suma el recordado empate 0-0 en el Estadio Maracaná durante la Copa Mundial de la FIFA 2014, partido en el que el arquero Guillermo Ochoa tuvo una actuación histórica.

Guillermo Ochoa con México vs Brasil en la Copa del Mundo 2014

La paliza de México a Brasil también llegó al béisbol

Ahora el dominio mexicano sumó un nuevo episodio en el diamante. La victoria de México en el Clásico Mundial llegó con una ofensiva explosiva que incluyó cuadrangulares de Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas.

El marcador de 16-0 no solo representó una de las victorias más amplias de México en el torneo, sino que también dejó claro que el dominio deportivo sobre Brasil ya no solo se limita al futbol, sino que ahora también se refleja en el béisbol.