¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol

México blanqueó y apaleó 16-0 a Brasil en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol, ahora enfrentará a los Estados Unidos el lunes 9 de marzo con el fin de buscar puestos en clasificación directa.

Kirk aportó uno de los cuadrangulares de los mexicanos | AP

Estados Unidos venció 9-1 a Inglaterra, equipo al cual México ya le había ganado a mitad de semana. El combinado azteca busca hacer historia en el beisbol mundial.

Benjamín Gil y México en Clásico Mundial de Beisbol l X:MexicoBeis

Mexicanos celebran la victoria

Después del encuentro ante Brasil se hizo viral un video con aficionados en las gradas cantando canciones mexicanas, entre ellas, 'El Rey' de Vicente Fernández, lo cual ya se ha vuelto una tradición entre los fanáticos del beisbol.

Mexico vs. USA tomorrow is gonna be insane pic.twitter.com/Tp2kF0shn6 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 9, 2026

El video deja a la vista de todo el mundo el gran ambiente que se vive durante este certamen beisbolístico y deja en claro la leyenda 'Mañana va a estar de locos'.

¿Cuándo juega México contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol?

Equipo mexicano de beisbol I X:@MLB_Mexico