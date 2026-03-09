Verificación de edad requerida
¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
México blanqueó y apaleó 16-0 a Brasil en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol, ahora enfrentará a los Estados Unidos el lunes 9 de marzo con el fin de buscar puestos en clasificación directa.
Estados Unidos venció 9-1 a Inglaterra, equipo al cual México ya le había ganado a mitad de semana. El combinado azteca busca hacer historia en el beisbol mundial.
Mexicanos celebran la victoria
Después del encuentro ante Brasil se hizo viral un video con aficionados en las gradas cantando canciones mexicanas, entre ellas, 'El Rey' de Vicente Fernández, lo cual ya se ha vuelto una tradición entre los fanáticos del beisbol.
Mexico vs. USA tomorrow is gonna be insane pic.twitter.com/Tp2kF0shn6— Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 9, 2026
El video deja a la vista de todo el mundo el gran ambiente que se vive durante este certamen beisbolístico y deja en claro la leyenda 'Mañana va a estar de locos'.
¿Cuándo juega México contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol?
El lunes 9 de marzo. México y Estados Unidos se verán las caras para seguir avanzando en el Mundial de Beisbol. Ambos equipos vienen de blanqueadas increíbles por lo que se espera un partidazo.
