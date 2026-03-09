Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol

Equipo mexicano de beisbol en juego amistosos I X:@MLB_Mexico
Jorge Armando Hernández 00:08 - 09 marzo 2026
Con canciones mexicanas y gran ambiente, así se vivió la victoria de México ante Brasil

México blanqueó y apaleó 16-0 a Brasil en su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol, ahora enfrentará a los Estados Unidos el lunes 9 de marzo con el fin de buscar puestos en clasificación directa.

Kirk aportó uno de los cuadrangulares de los mexicanos | AP

Estados Unidos venció 9-1 a Inglaterra, equipo al cual México ya le había ganado a mitad de semana. El combinado azteca busca hacer historia en el beisbol mundial.

Benjamín Gil y México en Clásico Mundial de Beisbol l X:MexicoBeis

Mexicanos celebran la victoria

Después del encuentro ante Brasil se hizo viral un video con aficionados en las gradas cantando canciones mexicanas, entre ellas, 'El Rey' de Vicente Fernández, lo cual ya se ha vuelto una tradición entre los fanáticos del beisbol.

El video deja a la vista de todo el mundo el gran ambiente que se vive durante este certamen beisbolístico y deja en claro la leyenda 'Mañana va a estar de locos'.

¿Cuándo juega México contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol?
Equipo mexicano de beisbol I X:@MLB_Mexico

El lunes 9 de marzo. México y Estados Unidos se verán las caras para seguir avanzando en el Mundial de Beisbol. Ambos equipos vienen de blanqueadas increíbles por lo que se espera un partidazo.

