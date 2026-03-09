Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Clásico Mundial de Béisbol: ¿cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos?

Clásico Mundial de Béisbol: ¿cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos? | RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco 21:25 - 08 marzo 2026
La novena mexicana buscará su tercer triunfo ante su vecino del norte

La Selección Mexicana de Béisbol continúa con paso firme en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora enfrentará uno de sus juegos más esperados del torneo. Luego de conseguir dos victorias importantes ante Brasil y Gran Bretaña, la novena nacional buscará su tercer triunfo consecutivo para acercarse a los Cuartos de Final.

El equipo mexicano ha mostrado un gran nivel en el inicio del torneo, lo que ha generado altas expectativas entre los aficionados. Con un arranque sólido, México llega motivado para enfrentar a Estados Unidos, uno de sus rivales más importantes en el panorama internacional.

El duelo no será sencillo, ya que el conjunto de las Barras y las Estrellas también llega invicto al compromiso. Estados Unidos ha demostrado su poderío ofensivo y la profundidad de su roster, por lo que se espera un partido de alto nivel entre dos de las selecciones protagonistas del torneo.

La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
Estados Unidos anuncia a Paul Skenes como pitcher abridor

Uno de los factores que más llama la atención para este encuentro es el duelo desde la lomita. El equipo estadounidense ya confirmó que el pitcher Paul Skenes, lanzador de los Piratas de Pittsburgh, será el encargado de abrir el partido.

Skenes es considerado uno de los brazos más implacables de las Grandes Ligas, por lo que su presencia representa un reto importante para la ofensiva mexicana. Su velocidad y capacidad para dominar a los bateadores lo convierten en una de las principales armas del conjunto estadounidense.

Por su parte, México aún no ha anunciado quién será el pitcher abridor para este encuentro clave. La decisión del cuerpo técnico podría ser determinante para intentar frenar el poderoso lineup de Estados Unidos.

Paul Skenes, pitcher de Estados Unidos | AP

México tiene ventaja histórica sobre Estados Unidos

A pesar del nivel del rival, la historia reciente en el Clásico Mundial de Béisbol favorece a la Selección Mexicana. En enfrentamientos directos dentro del torneo, México cuenta con marca positiva de 3-1 frente a Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos?

  • Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026

  • Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Lugar: Daikin Park, Houston, Estados Unidos

  • Transmisión: Canal 9, ViX, TUDN, ESPN, Disney +

Julian Ornelas celebra durante el partido entre Brasil y México en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT
Béisbol
