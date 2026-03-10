Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida de Octavos de Final de la Champions League?

Colchoneros y Spurs se verán las caras en los Octavos de la Champions League | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:11 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Atlético Madrid recibe al Tottenham Hotspur en un crucial partido de Champions League el 10 de marzo. Los colchoneros llegan en buena forma con cuatro victorias en cinco partidos, mientras que los Spurs atraviesan una racha de cinco derrotas consecutivas

El Atlético Madrid recibirá al Tottenham Hotspur en un emocionante encuentro de la Champions League temporada 2025/2026. El partido está programado para el 10 de marzo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Serdar Gözübüyük, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

Atlético de Madrid celebrando el triunfo ante la Real Sociedad | AFP

¿Cómo llegan ambas escuadras?

El Tottenham Hotspur llega a este encuentro después de haber ocupado la cuarta posición en la Fase de Liga de la Champions League con 17 puntos tras 8 partidos disputados, mostrando un sólido rendimiento defensivo con solo 7 goles encajados.

Por su parte, el Atlético Madrid tuvo que acceder a esta etapa después de vencer a Club Brugge en la ronda de Playoffs. También llegan con un envión anímico importante después de haber clasificado a la Final de la Copa del Rey.

Igor Tudor busca soluciones para el mal paso del Tottenham | AP

El Atlético Madrid llega a este encuentro con un impresionante registro de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Los colchoneros vencieron recientemente a la Real Sociedad (3-2) el 7 de marzo en LaLiga, tras haber caído ante el Barcelona (3-0) en la Copa del Rey el 3 de marzo. Anteriormente, consiguieron una victoria a domicilio contra el Real Oviedo (0-1) en LaLiga, golearon al Club Brugge (4-1) en Champions League y superaron al Espanyol (4-2) en competición doméstica.

Por otro lado, el Tottenham Hotspur atraviesa un momento crítico con cinco derrotas consecutivas: cayó ante Crystal Palace (1-3) el 5 de marzo, Fulham (2-1) el 1 de marzo, Arsenal (1-4) el 22 de febrero, Newcastle United (1-2) el 10 de febrero y Manchester United (2-0) el 7 de febrero, todas en Premier League. Esta racha negativa contrasta con su posición en la Champions League.

En cuanto al historial directo entre ambos equipos, solo se registra un enfrentamiento previo. El Atlético Madrid venció al Tottenham Hotspur por 1-0 en la Copa de Campeones el 29 de julio de 2016. Este único precedente favorece a los colchoneros, aunque ha pasado casi una década desde aquel encuentro, por lo que las circunstancias actuales son completamente diferentes para ambos conjuntos.

Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid l AP

¿Dónde ver el primer duelo entre Colchoneros y Spurs?

  • Fecha: Martes 10 de marzo

  • Sede: Estadio Riyadh Metropolitano

  • Horario: 2:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: TNT, HBO Max

Últimos videos
Lo Último
00:42 WrestleMania 42: Las Vegas, nueva casa favorita de la Vitrina de los Inmortales
00:11 Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida de Octavos de Final de la Champions League?
00:01 Portada RÉCORD 10 de marzo de 2026
00:01 A 93 días: El gol 800 en la historia de los Mundiales cayó en México 1970, obra del alemán Gerd Müller
23:58 Galatasaray vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de Ida de Octavos de Final de Champions League?
23:48 Aficionado mexicano protagoniza pelea tras derrota del Tricolor en Clásico Mundial de Béisbol
23:36 James Rodríguez confirma cuándo debutará en la MLS, enfrentará a un viejo conocido
22:48 ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
22:44 Así luce Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, a sus 19 años
22:19 ¿Se oscurecerá México? La verdad sobre el próximo eclipse solar
Tendencia
1
Fórmula 1 Max Verstappen se va a Mercedes... pero fuera de la Fórmula 1
2
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
3
Futbol “Jardine está matando a Malagón”: Chaco Giménez se lanza contra el DT del América
4
Futbol André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
5
Futbol Nacional ¿A quién quitas? Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, candidato a ser llamado a Selección Mexicana
6
Futbol ¡Histórico! Brutal pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro desató 23 expulsados marcando una cifra récord
Te recomendamos
WrestleMania 42: Las Vegas, nueva casa favorita de la Vitrina de los Inmortales
Lucha
10/03/2026
WrestleMania 42: Las Vegas, nueva casa favorita de la Vitrina de los Inmortales
Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida de Octavos de Final de la Champions League?
Futbol
10/03/2026
Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida de Octavos de Final de la Champions League?
Portada RÉCORD 10 de marzo de 2026
Portada del día
10/03/2026
Portada RÉCORD 10 de marzo de 2026
A 93 días: El gol 800 en la historia de los Mundiales cayó en México 1970, obra del alemán Gerd Müller
Futbol
10/03/2026
A 93 días: El gol 800 en la historia de los Mundiales cayó en México 1970, obra del alemán Gerd Müller
Galatasaray vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de Ida de Octavos de Final de Champions League?
Futbol
09/03/2026
Galatasaray vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver el duelo de Ida de Octavos de Final de Champions League?
Aficionado mexicano protagoniza pelea tras derrota del Tricolor en Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
09/03/2026
Aficionado mexicano protagoniza pelea tras derrota del Tricolor en Clásico Mundial de Béisbol