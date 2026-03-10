Verificación de edad requerida
Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida de Octavos de Final de la Champions League?
El Atlético Madrid recibirá al Tottenham Hotspur en un emocionante encuentro de la Champions League temporada 2025/2026. El partido está programado para el 10 de marzo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Serdar Gözübüyük, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.
¿Cómo llegan ambas escuadras?
El Tottenham Hotspur llega a este encuentro después de haber ocupado la cuarta posición en la Fase de Liga de la Champions League con 17 puntos tras 8 partidos disputados, mostrando un sólido rendimiento defensivo con solo 7 goles encajados.
Por su parte, el Atlético Madrid tuvo que acceder a esta etapa después de vencer a Club Brugge en la ronda de Playoffs. También llegan con un envión anímico importante después de haber clasificado a la Final de la Copa del Rey.
El Atlético Madrid llega a este encuentro con un impresionante registro de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Los colchoneros vencieron recientemente a la Real Sociedad (3-2) el 7 de marzo en LaLiga, tras haber caído ante el Barcelona (3-0) en la Copa del Rey el 3 de marzo. Anteriormente, consiguieron una victoria a domicilio contra el Real Oviedo (0-1) en LaLiga, golearon al Club Brugge (4-1) en Champions League y superaron al Espanyol (4-2) en competición doméstica.
Por otro lado, el Tottenham Hotspur atraviesa un momento crítico con cinco derrotas consecutivas: cayó ante Crystal Palace (1-3) el 5 de marzo, Fulham (2-1) el 1 de marzo, Arsenal (1-4) el 22 de febrero, Newcastle United (1-2) el 10 de febrero y Manchester United (2-0) el 7 de febrero, todas en Premier League. Esta racha negativa contrasta con su posición en la Champions League.
En cuanto al historial directo entre ambos equipos, solo se registra un enfrentamiento previo. El Atlético Madrid venció al Tottenham Hotspur por 1-0 en la Copa de Campeones el 29 de julio de 2016. Este único precedente favorece a los colchoneros, aunque ha pasado casi una década desde aquel encuentro, por lo que las circunstancias actuales son completamente diferentes para ambos conjuntos.
¿Dónde ver el primer duelo entre Colchoneros y Spurs?
Fecha: Martes 10 de marzo
Sede: Estadio Riyadh Metropolitano
Horario: 2:00 PM (tiempo del centro de México)
Dónde ver: TNT, HBO Max
