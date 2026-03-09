Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Newcastle vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de los Octavos de Final de Champions League?

Newcastle recibe a Barcelona en el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League 2025-26 | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:26 - 09 marzo 2026
Las Urracas tratarán de sorprender a los culés en casa y tomar la ventaja en la eliminatoria

Newcastle se enfrentará a Barcelona en un emocionante partido de la Champions League, en la ida de los Octavos de Final en el estadio St James' Park. Será un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes, que llegan en circunstancias diferentes a este compromiso.

Así llegan Newcastle y Barcelona a St. James Park

Las últimas cinco presentaciones de las Urracas muestran un rendimiento irregular con dos victorias y tres derrotas, la más reciente ante Manchester City por marcador 1-3 el pasado sábado 7 de marzo que la Quinta Ronda de la FA Cup. Previo a dicho juego, lograron una importante victoria ante Manchester United en la Premier League la semana pasada.

Antes del triunfo ante los Red Devils, en liga el equipo de Eddie Howe sufrió una derrota 2-3 ante Everton y 2-1 contra los Citizens. Entre ambas se cruzó el triunfo 3-2 frente a Qarabag, en el partido de vuelta de los Playoffs de Champions League, instancia en la cual se impuso 9-3 en el marcador global.

Por su parte, los culés llegan en excelente forma con cuatro victorias y solo una derrota en sus últimos compromisos. Tras el descalabro 2-1 frente a Girona en la Jornada 24 de LaLiga, los catalanes vencieron 3-0 a Levante y 4-1 a Villarreal, mientras que el sábado pasado se impusieron 0-1 a Athletic Club.

Barcelona venció a Newcastle en Fase de Liga | AP
Barcelona venció a Newcastle en Fase de Liga | AP

Previo al triunfo ante los Leones, el Barça venció 3-0 a Atlético de Madrid en el partido de vuelta de la Semifinal de Copa del Rey. No obstante, fue un marcador que no le alcanzó para remontar en la serie y con ello quedó fuera del certamen copero, por lo que se acabó la posibilidad de buscar el triplete.

Anthony Gordon celebra el gol con el Newcastle | AP

¿Qué ausencias tendrán Newcastle y Barcelona?

Newcastle afronta este importante compromiso con varias bajas significativas. Bruno Guimaraes, pieza fundamental en el centro del campo, se encuentra lesionado, lo que supone un duro golpe para las aspiraciones del equipo inglés. También están fuera por lesión Lewis Miley, Emil Krafth y Fabian Schaer, mientras que Jacob Murphy es duda para el encuentro.

Por parte de Barcelona, Hansi Flick deberá afrontar el partido sin varios defensores clave como Andreas Christensen, Alejandro Balde y Jules Kounde, todos lesionados. Además, el centrocampista Frenkie de Jong también está de baja, mientras que Gavi sigue siendo duda para el encuentro.

Lamine Yamal festeja con con el Barcelona frente al Athletic | AP

El último duelo entre ambos equipos se produjo el 18 de septiembre de 2025 en la Fase de Liga de Champions League, con victoria blaugrana por 1-2 como visitante. Anteriormente, se enfrentaron en la misma competición en marzo de 2003, cuando lo culés se impusieron 0-2 también en St James' Park, y en diciembre de 2002, el triunfo catalán fue 3-1 en Barcelona.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

  • Horario: 14:00 hrs (tiempo del centro de México)

  • Sede: St. James Park

  • Transmisión: HBO Max y Fox One

